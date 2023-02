SPD-Kandidat Wamser wirft Mehring (FW) "moralisch billigen Wahlkampf" vor

Plus Es sei noch gar nicht klar, wie viel Geld aus dem Sonderprogramm Krankenhäuser für die Kliniken Dillingen und Wertingen fließt, kritisiert der Sozialdemokrat.

Nach der jüngsten Kabinettssitzung in München wittert der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion, Fabian Mehring, eine "Riesenchance für unsere Kreiskliniken". CSU und Freie Wähler haben, wie berichtet, ein 100 Millionen Euro schweres Sonderprogramm für Krankenhäuser im ländlichen Raum beschlossen. Das Programm, so Mehring, passe "wie die Faust aufs Auge" für die beiden Kreiskliniken Dillingen und Wertingen. CSU-Landtagsabgeordneter Georg Winter erläuterte, dass das Programm für die Jahre 2023 bis 2028 geplant sei. Gegenwärtig würden die Förderrichtlinien erarbeitet.