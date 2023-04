SPD-Politiker sprechen in Dillingen über die Notlage der Rettungsdienste

Abgeordneter Schmid und SPD-Kandidaten diskutieren mit BRK-Kreisverband Dillingen über Missstände.

SPD-Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid hat sich zum Austausch mit dem Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes in Dillingen getroffen. Dem Termin war ein ausführliches Schreiben des Kreisgeschäftsführers Stephan Härpfer und des Rettungsdienstleiters Alexander Herrmann vorausgegangen. die auf Missstände im Rettungsdienst aufmerksam gemacht hatten.

Gleich zu Beginn stellte Härpfer laut Pressemitteilung klar: "Die Problemlage ist keine abstrakte, zukünftige Gefahr für den Rettungsdienst. Die Herausforderungen durch Personalmangel und steigendem Bedarf betreffen uns hier und jetzt nahezu täglich. Daher müssen wir bereits jetzt Maßnahmen ins Auge fassen und umsetzen."

Schmid sagt, es müsse besser über den Rettungsdienst informiert werden

Schmid regte an, besser über den Rettungsdienst zu informieren und die Bevölkerung darauf zu sensibilisieren, in welchen Fällen der Rettungsdienst helfen kann und wann nicht. "Aufklärung ist hier wichtig, damit man als Privatperson nicht unwissend das System zusätzlich belastet", betont Schmid. Dies sei ihm selbst schon so ergangen, als ihm nicht klar war, welche Folgen und Folgekosten das Absetzen der Notrufnummer einmal hatte. Dazu könnte einer der Vorschläge der eingesetzten Regierungskommission beitragen: Bei Integrierten Leitstellen könnten Patienten und Patientinnen eine zentrale Notfallnummer wählen und werden dann von kompetenten Teams zur passenden Behandlungsstelle weitergeleitet. Außerdem stellte Schmid in Aussicht, sich auf Bundesebene für eine Aufwertung des Berufsbildes der Notfallsanitäter einzusetzen.

Georg Wiedemann, Personalrat des BRK und SPD-Landtagskandidat, befürwortet dieses Ansinnen: "Seit knapp 35 Jahren bin ich im Rettungsdienst tätig. Das ist ein toller Job! Wir müssen dafür sorgen, dass die Anerkennung für die Leistungen des Rettungsdienstes weiterhin gesellschaftlich verankert bleibt." Fabian Wamser, der selbst als Rettungssanitäter tätig ist und bei der Landtagswahl für die SPD in der Region kandidiert, sieht hier einen Schritt in die richtige Richtung: "Meine Vision wäre eine Gesundheitsversorgung aus einer Hand – das wäre für Patienten und Patientinnen einfach zu verstehen, und es gäbe eindeutige Zuständigkeiten, um notwendige Reformvorhaben umzusetzen."

Es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagt der SPD-Politiker

Es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Personalnot, den demografischen Wandel und die zunehmende Nachfrage medizinischer Versorgung unter einen Hut zu bekommen. "Daher danke ich für die die Möglichkeit zum Austausch, weil bei dieser Gelegenheit diejenigen zu Wort kommen, die letztendlich Reformen in der täglichen Arbeit umsetzen müssen“", sagte Schmid. (AZ)

Lesen Sie dazu auch