Starkregen lässt Keller im Landkreis Dillingen volllaufen

Zu viel in kürzester Zeit: Die Feuerwehren sind am Freitagabend in einigen Orten im Einsatz.

Endlich regnet es, aber wie: Nach wochenlanger Hitze und extremer Trockenheit hat es am Freitag den ganzen Tag über geregnet, offiziell wird sogar von Starkregen gesprochen. Bis Samstagmittag, so der Ellerbacher Wetterexperte Benjamin Grimm, solle es wohl wieder nachlassen. "Das war schon viel in kurzer Zeit, das muss der Boden erst mal verarbeiten", sagt er. Die großen Mengen Wasser konnte der trockene Boden in der Geschwindigkeit nicht richtig aufnehmen. Selbst Grimm habe es überrascht, dass es "doch so ablässt". Haben die Wettervorhersagen doch eher den Starkregen in Richtung Allgäu angesagt. "Aber jetzt hatten wir mal genügend Niederschlag", sagt Grimm. In manchen Orten im Landkreis Dillingen war es zu viel Wasser.

In Höchstädt ist die Feuerwehr im Einsatz

So sind am Freitagabend einige Keller vollgelaufen, die Feuerwehren waren fleißig im Einsatz. Unter anderem in Höchstädt, Buttenwiesen und Kesselostheim – so Stand bei Redaktionsschluss unserer Zeitung. Kreisbrandinspektor Markus Tratzmiller sagte am Abend: "Ich gehe davon aus, dass noch ein paar mehr Keller volllaufen werden. Aber ich denke, er wird sich alles punktuell und nicht großflächig abspielen."

Bach in der Lutzinger Straße ist aufgestaut

In Höchstädt musste die Feuerwehr am Abend auch im Einsatz. "Das Problem ist aber eigentlich nicht das Wetter", sagte Kommandant und Einsatzleiter Stephan Karg am Abend. Heißt: Der Bach in der Lutzinger Straße war aufgestaut, das Wasser ist in die Pfaffenmühle gelaufen, der Kanal lief voll, und schon stand Wasser auf der Straße. Karg: "Wir haben die Stauung des Baches aufgemacht und haben die Kläranlage unterstützt." Das Abwasser wurde in einen anderen Kanal gepumpt – die Straße sei relativ schnell wieder frei gewesen.

Die Aussichten für die nächsten Tage sind laut Wetterbeobachter Grimm wieder trockener. Ab Sonntag, so sagt er, schaue es schon wieder besser aus.