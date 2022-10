Statt Iphone gab es Glühkerzen: Dillinger fällt Betrügern zum Opfer

Der Mann verliert über 1000 Euro. Auch in Gundelfingen ist ein Mann bei einem Handykauf betrogen worden.

Bereits am 6. September bestellte ein Dillinger über einen Online-Dienst ein hochwertiges Iphone im Wert von 1099 Euro. Als der Dillinger das Paket öffnete, fand er darin jedoch nur einen Glühkerzenstarter. Ebenfalls Opfer eines Betrugs wurde am 26. September ein Gundelfinger. Auch er kaufte über eine Online-Kleinanzeige ein Mobiltelefon und überwies direkt 500 Euro. Hier wurde keine Ware geliefert.

Geld in Niederlanden und Litauen

Am 21. Oktober wollte eine Lauingerin ein Topfset für 150 Euro über einen Social-Media-Marktplace erwerben, nachdem sie den Preis bereits um 50 Euro heruntergehandelt hatte. Die 150 Euro überwies sie mit Echtzeitüberweisung auf ein Konto in den Niederlanden. Schließlich forderte der angebliche Anbieter weitere 50 Euro für die Lieferung auf ein litauisches Konto. Die Lauingerin forderte daraufhin die Rücküberweisung des ersten Betrags, woraufhin der Kontakt abbrach. Das Kochtopfset ist weiterhin auf dem Marktplace im Angebot und wird mit verschiedenen Artikelstandorten in Deutschland beworben.

Die Tipps der Dillinger Polizei

Einen Betrug konnte am Montag eine Lauingerin gerade noch vermeiden, als sie über eine Internetseite ein Glätteisen für 19 Euro erwerben wollte. Nachdem sie bereits ihre kompletten Personalien eingegeben hatte, wurde sie auf die Seite eines Bezahldienstes weitergeleitet. Dort sollte sie nun ihre Kontodaten zum Bezahlen hinterlegen. Dies kam der Lauingerin seltsam vor, da die Seiten normalerweise nur eine E-Mail-Adresse verlangte. Daraufhin wurde der Kaufabgebrochen. Bei einer späteren Recherche stellte sich heraus, dass es sich um einen Fake-Shop handelte.

Die Dillinger Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen. Beim Online-Einkauf sollten deshalb folgende Regeln beachtet werden, um nicht Opfer von Betrügern zu werden: Preise vergleichen, Anbieter über das Impressum überprüfen, kein Geld direkt auf hinterlegte Konten überweisen, keine persönlichen Daten und Bankverbinden an Dritte weitergeben, nicht auf Links weiterleiten lassen. (AZ)

