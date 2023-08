Stehen die Ferkelerzeuger im Kreis Dillingen vor dem Aus?

Landwirte aus der Region befürchten den weiteren Niedergang der familiengeführten Betriebe. Beim Feldtag in Schabringen wurde das deutlich.

Der Dillinger Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), Klaus Beyrer, und seine Kreisbäuerin Annett Jung haben zu einem Fachdialog nach Schabringen eingeladen. Und schnell wurde bei dem Dialog klar, dass es vielmehr ein dringender Appell ist. Die Schabringer Familie Schmid führt einen der letzten spezialisierten Ferkelerzeugerbetriebe im Landkreis Dillingen.

Auch für sie stellt sich die Frage, ob der familiengeführte Betrieb über das Jahr 2026 hinaus weiter als Ferkelerzeugerbetrieb bewirtschaftet werden kann. Eine Frage, die sich andere ähnlich geführte Betriebe im Kreis Dillingen ebenfalls stellen, wie Beyrer und Jung laut Pressemitteilung sagen. Weiter heißt es, dass laut „Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung“ ab 9. Februar 2029 alle Sauen nicht nur im Wartebereich, sondern auch im Deckzentrum in Gruppen gehalten werden. Dies erfordere eine komplette Neustruktur mit einem enormen Umbauvolumen und führt letztendlich zu einem beachtlichen Bestandsabbau der Muttersauen um 20 bis 25 Prozent.

Familie Schmid hat in den letzten Jahren bereits rund eine Million Euro in den Um- und Erweiterungsbau ihres Sauenstalls investiert, um den geltenden Rechtsnormen zu entsprechen. Die angebotenen Förderprogramme können im Landkreis Dillingen vom Großteil der Schweinehaltungsbetriebe, so auch der Familie Schmid, nicht in Anspruch genommen werden, weil für diese die Antragsvoraussetzungen nicht gegeben sind. Der Betrieb muss bis zum 9. Februar 2024 ein komplettes Umbaukonzept dem Veterinäramt vorlegen. Es wird eine Alternative angeboten: Die Sauenhaltung muss bis zum 9. Februar 2026 endgültig aufgegeben werden, steht es in der Pressemitteilung.

Knoll und Häusler sind auch auf dem Hof in Schabringen

Seitens der CSU nahm der Höchstädter Landtagskandidat Manuel Knoll und für die Freien Wähler der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Johann Häusler teil. Die berufsständischen Vertreter zeigten sich überrascht, dass der Landtagskandidat Knoll bereits mit der Materie vertraut ist, gaben ihm aber mit auf dem Weg, seinen Worten im Fall einer Wahl auch Taten folgen zu lassen. Knolls klares Versprechen: „Wir dürfen es nicht zulassen, dass unsere wichtigsten Lebensmittel aus dem EU-Ausland oder gar aus Drittländern importiert werden, während wir zusehen, wie unsere heimische Tierproduktion den Bach hinunter geht.“

Auf dem Schmid-Hof in Schabringen (von links): Sieglinde Schmid, Josef Schmid, Manuel Knoll, Stefan Schmid, Annett Jung (verdeckt), Klaus Beyrer und Johann Häusler. Foto: Peter Grab

Johann Häusler, der berufsbedingt alle Formen der Tierhaltung und der landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen als Insider bestens kennt, sieht die vorgetragenen Sorgen mehr als berechtigt und verwies auf zahlreiche Initiativen seinerseits, um ein weiteres Betriebssterben weitmöglichst einzudämmen. Die aktuellen Zahlen, so Häusler, sind alarmierend. So wären im ersten Halbjahr 2023 bereits knapp 10,8 Prozent aller schweinehaltenden Betriebe in Deutschland ausgestiegen. In den letzten zehn Jahren hätten insgesamt 43,4 Prozent der Schweinehalter ihre Tore für immer geschlossen. In Bayern haben von 395.000 schweinehaltenden Betrieben im Jahre 1960 rund 90 Prozent, bei Ferkelerzeugern noch mehr, ihre Tierhaltung mittlerweile aufgegeben. Daraus resultiert auch eine schwierige Vorort-Versorgung der noch vorhandenen Metzgerei-Fachbetriebe mit bekannter regionaler Herkunft.

Laut einer aktuellen Umfrage eines Fachmagazins wolle ein Großteil bis Februar 2026 die Stalltore schließen. Deshalb habe er, so Häusler, zahlreiche Initiativen im Bayerischen Landtag angestoßen, so beispielsweise den Antrag „Planungssicherheit für die Bayerische Landwirtschaft“ – dieser wurde zwar abgeschwächt, aber erfolgreich eingebracht. Auch ein Corona-Stützungskonzept hat Häusler vorgeschlagen sowie das „Bayerische Schlachthofstrukturkonzept“ initiiert, heißt es weiter.

Die Verbandsvertreter Klaus Beyrer und Annett Jung ermahnten die Politik, dass man dies anerkenne, allerdings sind weitere Hürden aufgeschichtet, die den verbliebenen Betrieben die Zuversicht nehmen, weiter in eine ungewisse Zukunft zu investieren, beziehungsweise Betriebsnachfolger zu motivieren, eine landwirtschaftliche Ausbildung anzustreben. Ins gleiche Horn stieß Josef Schmid, denn seine Berufskollegen, genauso wie seine Familie, hätten es verdient, von der Politik künftig noch ernster genommen zu werden, steht es in der Pressemitteilung. (AZ)