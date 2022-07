Steht die nächste Hitzewelle im Landkreis Dillingen bevor?

Auch das Dillinger Gesundheitsamt interessiert sich für Wetterdaten. Denn eine Hitzewelle hat nicht nur Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere - sondern eben auch massiv auf uns.

Nach der Hitzewelle ist vor der Hitzewelle – so könnte eine leicht abgewandelte Weisheit aus dem Fußballsport lauten. Nur dass es sich dabei um kein Spiel handelt, sondern ein todernstes Thema. Wortwörtlich, starben doch in Deutschland zwischen 2018 und 2020 amtlichen Erhebungen zufolge rund 20.000 Menschen daran. Heiße Grade, wie sie einem von Saharaluft gefluteten Europa jetzt wieder drohen, gehören mittlerweile zu den größten Naturgefahren der Menschheit. Was in den nächsten Tagen nach blauem Himmel und bestem Badewetter klingen mag, weist leider viele Schattenseiten auf. Denn in den betroffenen Gebieten hatten die hohen Temperaturen zu einer Übersterblichkeit geführt, also einer erhöhten Sterberate im Vergleich zu den üblichen Mortalitätszahlen. Die 30-Grad-Celsius-Marke, Anzeichen für die nächste Hitzewelle nach rund vier Wochen Pause, wird den Voraussagen nach auch in der Region zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen überschritten.

Auch das Dillinger Gesundheitsamt nutzt die Informationen des Wetterdienstes

Auch hier wird es den Wetterexperten zufolge immer heißer, immer trockener, immer dürrer. Da ist jede Information hilfreich, die es zum Beispiel von Seiten des Dillinger Landratsamtes gibt: „Der Deutsche Wetterdienst, kurz DWD, gibt landkreisbezogene Hitzewarnungen aus und dieses System wird im Gesundheitsamt bereits seit Jahren genutzt“, betont Leiterin Dr. Uta-Maria Kastner.

Video: dpa Exklusiv

Bei „extremer Wärmebelastung“ würden etwa die Pflegeeinrichtungen über die kommende Wetterlage informiert, was eine rechtzeitige Aktivierung von Schutzmaßnahmen für gefährdete Personen ermögliche. Generell gelte: „Gesunde Erwachsene sind bei normaler Lebensführung und ausreichendem Flüssigkeits– und Nahrungsaufnahme durch längere Hitzeperioden nicht gefährdet.“ Ältere Personen, Säuglinge und Kleinkinder sowie Menschen mit Krankheiten und Behinderungen könnten aber beeinträchtigt werden.

Wertinger Hausarzt merkt: Die Beschwerden nehmen zu

Das weiß auch Dr. Herbert Nuber, erfahrener Allgemeinarzt in Wertingen. „Meine Praxis wird von Hitzepatienten nicht gerade überrannt, aber die gemeldeten Beschwerden haben in den vergangenen Jahren zugenommen“, erklärt der Mediziner. Und: „Erschreckend ist, dass sie schon relativ früh im Jahr daherkommen.“ Zu der Liste der vorzeitigen Sommer-„Wehwehchen“ zählten Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen und Schwindel. „Es kommen aber nicht nur die Älteren, sondern auch zunehmend junge Patienten“, fügt der Arzt hinzu. „Vier bis sechs Stunden an der prallen Sonne zu sitzen, halte ich nicht für gesund – aber egal, unsere Aufgabe ist es zu helfen.“

Hilfestellung für die Kollegen vor Ort leistet in diesen hitzigen Tagen und – ab 20 Grad Celsius so genannten - Tropennächten Eugen Bayer ebenso, Kreisgeschäftsführer beim Bayerischen Bauernverband (BBV) mit Sitz in Dillingen. „Wir bieten dem Bauern für solche Zeiten eine Art Leitlinie für den Ackerbau an, aber letzten Endes entscheidet der Betrieb selbst, was zu tun ist.“ Keine leichte Aufgabe für den Landwirt bei, so Bayer, „verschwindenden klassischen Vierjahreszeiten mit kurzem Winter und explosionsartigem Eintreten des Frühlings.“ Die Klima-Kapriolen bleiben für die Agrarbranche selten ohne Folgen. Eugen Bayer: „Bei länger anhaltenden Tagestemperaturen von über 30 Grad Celsius beträgt der tägliche Ertragsverlust für den Hof pro Hektar Landfläche einen Doppelzentner, also 100 Kilogramm.“

Lesen Sie dazu auch

Wie soll man Wald bewässern?

Der führende BBV-Mann erinnert an die beiden „Ur-Gesetze“ beim Anbau, wonach ausreichend Wasser und Wärme für eine ordentliche Vegetation vorhanden sein müssten. „Aber nicht die heißen Werte bei der letzten Welle Mitte Juni.“

Marc Koch, stellvertretender Leiter beim Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten Nördlingen – Wertingen, hielte es für „fatal, wenn wir wegen einiger solcher Hitzetage Wald verlieren“ würden. Die Rede ist von rund 58.000 Hektar hauptsächlich Fichtenbewuchs zusammen mit dem Landkreis Donau-Ries. „Pünktlich“ zum nächsten Hitzeschock hat die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft zu einer effizienten Bewässerung gefährdeter Forstkulturen geraten. Koch weist darauf hin, dass ein Gießen einzelner Pflanzen mit hohem Aufwand verbunden sei. Ganz so viele Stämme dürften auf dem 76 Quadratkilometer großen Areal der Stadt Dillingen wohl kaum stehen.

Dillingen legt Wert auf Grünflächen und Photovoltaik

Aber Günter Urban, Leiter des dortigen Bauamts, ist sich sicher: „Jedes Blatt und jeder Grashalm bringen etwas Kühlung.“ Der Architekt und qualifizierte Koordinator für nachhaltiges Planen und Bauen legt wie sein Dienstherr Oberbürgermeister Frank Kunz großen Wert auf die Schaffung von Grünflächen – als Hitzeschutz kommender Zeiten. Jeder neu gepflanzte Baum sei ein guter Schattenspender. Grün sieht OB Kunz auch bei der Gestaltung vieler brachliegender Dächer, Photovoltaik inklusive. „Als Stadt wollen wir zusätzlich durch Förderungen Anreize bieten, um diesen Schatz, der dort schlummert, zu heben.“

Anders als die etwa gleich große saarländische Kommune mit demselben Namen verzichtet die Donaustadt auf die Einsetzung eines Klimamanagers. Wie berichtet, hatte der Stadtrat dies im vergangenen Jahr beschlossen. Dagegen koordiniert die städtische Personalleiterin Michaela Götz die Zusatz-Qualifikationen der Belegschaft bei allen Klimafragen. Götz: „Das Wissen, wie man Maßnahmen zum Klima – und Hitzeschutz ergreifen kann, wird auf diese Weise nicht von einem einzigen Experten auf die Arbeit der Fachabteilungen übergestülpt.“ So kommen das Wissen um Nachhaltigkeit und Ökologie aus den einzelnen Ämtern selbst.

Das sagt der Zöschinger Bürgermeister zum Berliner "Hitzebündnis"

Einen zuständigen Beauftragten und spezielle Hitzeschutzpläne waren dagegen vor fünf Jahren von einer Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern vorgeschlagen und auch von den Umweltverbänden begrüßt worden. In Berlin entstand vor vier Wochen sogar ein „Hitzebündnis“ zahlreicher Stellen. Den Vergleich mit den Verhältnissen in Deutschlands Hauptstadt lässt Zöschingens Bürgermeister Tobias Steinwinter nicht gelten: „Wärmestau in Häuserschluchten und groß versiegelte Flächen kommen in unseren grün durchzogenen Ortschaften nicht vor“, erklärt der Kreisvorsitzende beim Bayerischen Gemeindetag für die 27 Kommunen im Landkreis.