Stellt die Region Dillingen bald fünf Räte im schwäbischen Bezirkstag?

Der Wertinger Johann Popp wurde zum dritten Mal direkt in den schwäbischen Bezirkstag gewählt.

Plus Johann Popp (CSU) wird direkt gewählt. Ulrich Reiner (FW) und Heidi Terpoorten (Grüne) haben ebenfalls ein Mandat. Alois Jäger (FDP) und Elias Merkle (AfD) bangen noch.

Wer kommt aus der Region in den schwäbischen Bezirkstag? Bei Johann Popp ist die Sache klar. Der Wertinger wurde am Sonntag zum dritten Mal ins Schwabenparlament gewählt. Der Stadtrat und Fraktionschef der CSU im Dillinger Kreistag errang mit 35,7 Prozent das Direktmandat im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen. Deutlich vor seinen beiden Verfolgern Elias Merkle ( AfD) und Ulrich Reiner ( Freie Wähler), die beide auf 19,8 Prozent kamen. Am Ende überholte der Harburger Merkle im Stimmkreis noch den Bissinger Reiner. Er kam auf 16.146 Erststimmen und hatte damit 22 Stimmen mehr als der Kesseltaler.

Die Regierung von Schwaben meldete am Dienstagnachmittag noch nicht, wer in den Bezirkstag eingezogen ist. Allerdings sickerten erste Ergebnisse durch. Der Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen könnte mit bis zu fünf Bezirksräten im schwäbischen Bezirkstag vertreten sein.

