Steuerliche Hürden bei Hofstellen: „Hemmschuh für die Innenentwicklung“

Das Innovationsnetzwerk „Nachhaltiges Bauen und Wohnen für eine bessere Zukunft“ soll über Praxisbeispiele Innenentwicklungsmaßnahmen fördern. Kürzlich fand der vierte Vortragsabend unter dem Titel „Alte Wirtschaftsgebäude sinnvoll umnutzen – steuerliche Aspekte und Möglichkeiten“ im Landratsamt Dillingen als hybride Veranstaltung mit rund 100 Teilnehmern statt.

Landrat Markus Müller wird in der zugehörigen Pressemitteilung zitiert: „Mit der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen an der eigenen Immobilie sind in der Regel auch steuerrechtliche Fragen verbunden.“ Gerade ehemalige, landwirtschaftlich genutzte Hofstellen und Flächen seien oftmals im Betriebsvermögen verblieben. Die Zuordnung zwischen Betriebsvermögen und Privatvermögen stellt nach Ansicht des Landrats oftmals einen „Hemmschuh bei der Entwicklung von Innenentwicklungsmaßnahmen“ dar. Referent Benedikt Seitz, Steuerberater beim Bauernverband, habe laut Pressemitteilung anhand von Praxisbeispielen nicht nur die betroffenen Steuerarten aufgezeigt, sondern auch Lösungen und Möglichkeiten der Nachfolgenutzung dargestellt.

Viele Hofstellen werden nicht mehr genutzt – aus steuerlichen Gründen

„Viele Wirtschaftsgebäude und auch ganze Hofstellen stehen leer, die häufig sinnvoll außerlandwirtschaftlich genutzt werden könnten“, informierte Benedikt Seitz zu Beginn seines Vortrags. „Es bedarf einer vertieften Beleuchtung möglicher steuerrechtlicher Fragen, da anderenfalls erhebliche, vermeidbare Steuerbelastungen entstehen können. Dies betreffe im Besonderen die Steuerarten Einkommenssteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer und die Umsatzsteuer, so Seitz. In seinem Vortrag ging Seitz ausführlich darauf ein, wie wichtig es ist, im Bereich der Ertragssteuern zwischen Betriebs- und Privatvermögen zu unterscheiden. Dazu empfahl der Referent, in diesen Fällen dringend einen Steuerberater hinzuzuziehen, um steuerliche Konsequenzen zu vermeiden.

Mit dem Innovationsnetzwerk verfolgt der Landkreis das Ziel, eine Plattform anzubieten, um gute Ideen und gelungene Beispiele von energetischen Maßnahmen bis hin zu erfolgreichen Sanierungsprojekten im Ortskern aufzuzeigen und damit für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar zu machen. (AZ)