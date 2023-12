Landkreis Dillingen

14:35 Uhr

Stoibers Transrapid-Rede schafft es in Höchstädter Christmetten-Predigt

Plus Warum der Höchstädter Stadtpfarrer bei seiner Predigt die legendäre Rede des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten einspielt.

Von , Martin Wirth Berthold Veh , Martin Wirth

Für viele Pfarrer und Pfarrerinnen ist die Christmette eine besondere Herausforderung. Gilt es doch die tausendmal gehörte Weihnachtsbotschaft neu zu erklären. Höchstädts Stadtpfarrer Daniel Ertl greift da gelegentlich zu unkonventionellen Mitteln. Im vergangenen Jahr schaffte es die Punkrock-Band Die Toten Hosen in die Predigt des katholischen Geistlichen.

Dieses Mal spielte Ertl die legendäre Transrapid-Rede des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber ein. Der Stadtpfarrer wollte damit den Sinn von Erklärungen erläutern. "Wer etwas erklärt bekommt, der hat mehr Einsicht", stellte Ertl vor den etwa 300 Gläubigen am Sonntagabend in der Höchstädter Stadtpfarrkirche fest. Erklärungen könnten manchmal aber auch scheitern. Und dafür diente Stoibers kabarettreife Erklärung des Segens einer Transrapidstrecke vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen, welche die Fahrzeit von einer Stunde auf zehn Minuten reduzieren sollte. Sie erinnern sich: "Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen Franz Josef Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst...", schwadronierte Stoiber.

