Straßenmeisterei-Chef: "Diese Eisglätte auf den Straßen ist heftig"

Der Deutsche Wetterdienst warnte vor extremer Glätte. In der Region gibt es einige Unfälle. Ein Verkehrschaos ist laut Polizei aber bisher ausgeblieben.

Der Deutsche Wetterdienst hatte im Vorfeld vor extremer Glätte gewarnt. Und so hat das Blitzeis am Mittwochmorgen vermutlich nur wenige Autofahrer im Landkreis Dillingen überrascht. Die Scheiben der Fahrzeuge, die im Freien standen, waren mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Und das Verkehrsaufkommen in der Region war am Mittwochmorgen auch spürbar geringer. Offensichtlich ließen viele Autofahrer und Autofahrerinnen ihre Wagen stehen, stiegen auf öffentliche Verkehrsmittel um oder blieben im Home-Office, wenn dies möglich war.

Die Straßenmeisterei Dillingen und der Kreisbauhof rückten mit ihren insgesamt 16 Räumfahrzeugen und einem Schlepper bereits am Dienstagabend aus, um vorsorglich die Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Dillingen zu streuen. Etwa 450 Kilometer Straße halten die beiden Organisationen im Winter von Schnee und Eis frei, informierte Straßenmeisterei-Leiter Klaus Huggenberger. Am Mittwoch seien die Anforderungen besonders gewesen. "Die Situation ist außergewöhnlich, am Dienstagabend hatte es noch acht Grad minus, und am Mittwochabend sollen es sechs Grad plus sein", sagte Huggenberger. Der Regen sei am Morgen gleich gefroren. Huggenberger rechnete damit, dass es bis zum Mittwochabend eine Entspannung geben werde.

Straßen und Autos waren am Mittwochmorgen mit Blitzeis überzogen. Foto: Berthold Veh

Die Mitarbeitenden der Straßenmeisterei und des Kreisbauhofs mussten am Mittwoch früh aufstehen. Die Räumfahrzeuge und ein Schlepper für die Radwege seien bereits um 3 Uhr unterwegs gewesen, teilte Huggenberger mit. Zu diesem Zeitpunkt habe man ebenfalls noch vorsorglich gestreut. Der Regen, der für das gefährliche Blitzeis sorgte, habe dann um 6.30 Uhr eingesetzt. Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes hält Huggenberger für absolut angemessen. "Diese Eisglätte ist heftig." Autofahrer und Autofahrerinnen hätten sich durch die Warnung im Vorfeld auf die Situation einstellen, früher zur Arbeit losfahren oder ihr Auto stehen lassen können.

Glattreis im Kreis Dillingen: Ein Verkehrschaos blieb bisher zum Glück aus

Nach Angaben der Polizeiinspektion Dillingen gab es im Landkreis Dillingen, Stand Mittwochvormittag, wegen der Glätte "einige Unfälle, aber nicht atypisch viele". Für einen Wintermorgen bewege sich alles im Normalbereich. "Ein Verkehrschaos gibt es bisher zum Glück nicht", hieß es bei der Polizei. Gegen 12 Uhr hatten die Beamten fünf Unfälle registriert, die allesamt glimpflich abgingen. Meistens waren die Autofahrer mit ihren Wagen auf der glatten Straße von der Fahrbahn gerutscht. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Bei der Ortseinfahrt in Glött ereignete sich gegen 8 Uhr ein Unfall, das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die verunglückte Autofahrerin verständigte nach Angaben der Inspektion selbst die Polizei. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Straßenmeisterei-Leiter Huggenberger ist in einer vorläufigen Zwischenbilanz erleichtert, dass das Blitzeis in der Region kein Verkehrschaos verursacht hat. "Vielleicht waren wir mit unseren Räumfahrzeugen ja rechtzeitig draußen", sagte Huggenberger.

"Und jetzt hoffen wir natürlich, dass alle wieder gut nach Hause kommen"

In den Schulen des Landkreises lief der Mittwoch ebenfalls normal ab. Schulamtsdirektorin Andrea Eisenreich erläuterte auf Anfrage, dass der Unterricht an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Dillingen am Mittwoch regulär in Präsenz stattgefunden habe. In jedem Landkreis gebe es eine Koordinierungsgruppe für witterungsbedingten Unterrichtsausfall, in der Vertreter aller Schularten beraten. Die Regierung von Schwaben habe am Dienstag mitgeteilt, dass sich im Regierungsbezirk Schwaben keine Koordinierungsgruppe für den Wechsel in den Distanzunterricht entschieden habe. Wenn Eltern gemeldet haben, dass sie bei der Eisglätte ihre Kinder nicht zur Schule fahren konnten, sei dies als Entschuldigung akzeptiert worden. "Mir sind aber keine Probleme bekannt geworden, dass Schüler nicht zur Schule gelangt wären", sagt die Schulamtsdirektorin. "Und jetzt hoffen wir natürlich, dass alle wieder gut nach Hause kommen", fügt Eisenreich hinzu.

Einige sind nach Glatteis-Stürzen in den Notaufnahmen in Dillingen und Wertingen

Das Blitzeis macht sich auch in den Notaufnahmen der Kreiskliniken Wertingen und Dillingen bemerkbar. "Wir haben heute einige Menschen bei uns in Behandlung, die gestürzt sind", sagt Chefarzt Dr. Georg von Czettritz auf Anfrage unserer Redaktion. Das Aufkommen in den beiden Notaufnahmen sei wegen der Eisglätte spürbar größer. Eines sei dabei in Dillingen auffällig: Behandelt wurden nach Angaben des Chefarzts überwiegend jüngere Mensche, die gestürzt waren, und nicht Senioren.