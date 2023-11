Stromanbieter im Landkreis Dillingen werden deutlich billiger

DSDL und EnbW ODR senken ihre Strompreise. Auch Billiganbieter locken mit günstigen Tarifen. Die LEW bleiben als einziger Grundversorger bei ihren Preisen.

Gut eineinhalb Jahre nach dem Angriff auf die Ukraine beruhigen sich die Strompreise wieder langsam. Doch die Tarife liegen im Schnitt immer noch über dem Vorkrisen-Niveau. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher werfen nach wie vor einen bangen Blick auf die Stromrechnung. Zwei große Grundversorger in der Region, die EnbW ODR und die Donaustadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL), haben jetzt angekündigt, ihre Preise zum Jahresanfang zu senken. Was Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt wissen müssen.

Die EnbW ODR, die vor allem im Bachtal und Gundelfingen Grundversorger ist, senkt ihren Grundversorgungspreis laut Pressesprecherin Nicole Fritz von 46 auf 39 Cent pro Kilowattstunde (kWh). In einer Pressemitteilung heißt es, dass die Tarife bei der ODR im Schnitt um circa 15 Prozent sinken. Wie andere Grundversorger auch bietet die EnbW ODR neben dem Grundversorgungstarif verschiedene andere Modelle, zum Beispiel Öko-Strom.