Landkreis Dillingen

vor 2 Min.

Sturmtief "Roxana" sorgt für Wintergewitter im Landkreis Dillingen

Plus Das Sturmtief "Roxana" ist am Wochenende auch über den Landkreis Dillingen gezogen. Teilweise starke Wintergewitter sorgten für Unruhe und Schnee. Wie so ein Wintergewitter entsteht.

Von Susanne Klöpfer

Grelle Blitze, polternder Donner, pfeifender Wind und starke Schneeschauer: Das Sturmtief "Roxana" ist in der Nacht von Sonntag auf Montag auch über den Landkreis Dillingen gezogen. Am Morgen danach lagen teilweise mehrere Zentimeter Schnee. Der Wetterbeobachter Benjamin Grimm hat am Morgen bereits die Straßen und Gehwege in Bachtal geräumt. Dort lagen bis zu vier Zentimeter Schnee.

