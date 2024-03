T-Shirt oder Winterjacke? Die Wetteraussichten für den Kreis Dillingen

Am 1. März ist Frühlingsanfang - zumindest statistisch gesehen. Ob es aber doch noch mal richtig kalt wird, weiß der Lauinger Wetterbeobachter Benjamin Grimm.

Die Tage werden länger und heller, früh morgens zwitschern schon fröhlich die Vögel, Tiere sind im Fellwechsel und in die ersten Fahrradtouren in diesem Jahr sind geplant oder bereits gemacht worden. Es ist warm, viel zu warm. Von Winter keine Spur - und das im Februar. Der Lauinger Benjamin Grimm kommentiert das so: "Der Februar war ein milder März. Das sagt alles. Den Klimawandel kann keiner leugnen." Der Wetterexperte erklärt, dass der Februar eine Durchschnittstemperatur von 6,5 Grad hatte - das habe es noch nicht im Landkreis Dillingen gegeben. Seit 2006 gibt es in Fristingen etwa eine Wetterstation, dort wurden solch milde Temperaturen im zweiten Monat des Jahres niemals bisher aufgezeichnet.

"Es gibt Ausreißer, aber entscheidend ist die Durchschnittstemperatur und die ist viel zu hoch", so Grimm weiter und er ergänzt: "Wir schreiben mittlerweile alle zwei Jahre Wetterrekorde. Leider." Die Erderwärmung finde ständig und still statt, dass extrem hohe Niveau sei das Problem. Nicht einzelne Tage. Dabei, so der Lauinger weiter, sei man immerhin im Hinblick auf Regen die vergangenen Wochen gut weggekommen. "Im Februar waren es im Schnitt 50 Liter Niederschlag bei uns im Kreis Dillingen. Damit liegen wir voll im Soll", sagt Benjamin Grimm.

Schnee am 28. März 2023

Von Regen wollen vermutlich die meisten Menschen momentan nichts wissen, viel weniger noch von Schnee. Alle stehen in den Frühlingsstartlöchern. Ist doch schließlich auch am Freitag, 1. März, offiziell Frühlingsanfang. Wobei der Wetterbeobachter betont: "Das ist der statistische Frühlingsanfang. Wir Wetterbeobachter machen es uns damit eigentlich nur leichter, weil wir ganze Monate zum Messen haben."

Unabhängig vom Datum: Wird es jetzt noch mal richtig kalt? Können Schneeanzug und Co. in den Keller verräumt werden? Grimm lässt sich nicht hundertprozentig festlegen. 2023 sei es beispielsweise am 28. März im Kreis Dillingen überall weiß gewesen. Aber: "Momentan sieht es nicht nach Kälte aus. Am Wochenende bringt uns eine Süd-West-Strömung Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad." Die nächste Woche werde es vermutlich wieder kühler, nachts könne es auch mal frostig werden, aber: "Richtiges Winterwetter sehe ich nicht." Dafür aber Pollen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Erle und Ulme in den Auwäldern im Kreis Dillingen

Die Allergiker sind schon seit Wochen geplagt - eine weitere Begleiterscheinung des Klimawandels. Grimm: "Es kommt mittlerweile alles geballt und dann mit vollem Programm. Erst Hasel und jetzt sind Erle und Ulme in der Vollblüte. Vor allem im Auwald gibt es viel davon bei uns."