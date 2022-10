Wie lange bleibt das T-Shirt-Wetter? Der Experten-Ausblick für den Landkreis

Plus In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren eine Stunde nach hinten gestellt. Und das bei sommerlichen Temperaturen im Landkreis Dillingen. Ein Ausblick.

Der goldene Oktober macht seinem Namen gerade alle Ehre, oder?



Benjamin Grimm: Ja, das stimmt. Im Oktober 2022 gab es reichlich sonnige und vor allem sehr milde Tage. Neben den goldenen Tagen wurde aber im Landkreis auch die durchschnittliche Niederschlagsmenge für Oktober erreicht, fast überall sogar übertroffen.