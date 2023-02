Tausende Euro Sachschaden: In Holzheim kracht es ordentlich

Im Landkreis Dillingen ereignen sich viele Unfälle an einem Tag. Die Bilanz der Polizei.

Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstag in der Höchstädter Herzogin-Anna-Straße einen verkehrsbedingt vor ihr abbremsenden Pkw einer 33-Jährigen übersehen und prallte auf das Heck des Pkws. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Auch Dillingen kam es zu einem Unfall. Ein 22-jähriger Fahrer ist aufgrund von Straßenglätte in der Thomas-Scheffler-Straße von der Fahrbahn abgekommen und in einen Gartenzaun geprallt. Der 22-Jährige hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, konnte aber im Laufe des Nachmittags ermittelt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 2500 Euro.

Holzheimerin fährt gegen parkendes Auto

Beim Rückwärtsausparken übersah gegen 14.30 Uhr ein 81-jähriger Pkw-Fahrer einen am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten Smart und prallte in die Seite des Pkws. Es entstand ein Sachschaden von 4500 Euro. Zu einem weiteren Unfall beim Einparkten kam es gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße. Dabei verschätzte sich eine 61-jährige Pkw-Fahrerin im seitlichen Abstand und streifte einen geparkten Pkw - 6500 Euro Schaden.

Auch in Holzheim hat es am Donnerstag ordentlich gekracht. Gegen 17.35 Uhr übersah eine 20-jährige Fahrerin einen auf die Lindenstraße ausparkenden Pkw, der sich bereits auf der Fahrbahn befand, und prallte seitlich gegen den Pkw. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. (AZ)