Tauwetter: Die Flüsse im Kreis Dillingen schwellen an

Die weiße Pracht ist im Landkreis Dillingen weggeschmolzen. Regen und Tauwetter sorgen für erste Überschwemmungen.

Das winterliche Weiß ist weggeschmolzen und am Wochenende hat es immer wieder kräftig geregnet. Der Deutsche Wetterdienst hat für den Süden Deutschlands wegen des starken Tauwetters und des Regens vor Überschwemmungen gewarnt. An manchen Flüssen könnten die Meldestufen 1 (stellenweise kleinere Ausuferungen) und 2 (Überflutung landwirtschaftlicher Flächen, leichte Verkehrsbehinderungen auf Straßen) erreicht werden, hieß es.

An der Donau in Dillingen ist Meldestufe 1 nicht erreicht

Im Landkreis Dillingen gab es aber noch keine Probleme wegen Hochwassers, informierte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. An der Donau in Dillingen beginnt die Meldestufe 1 bei einem Pegel von 5,0 Metern. Am Sonntagnachmittag lag er bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe bei 4,29 Metern. In Höchstädt war der Pulverbach an einigen Stellen über die Ufer getreten.

Andernorts in der Region gibt es bereits größere Überlutungen. Bei Donauwörth wurde die Bahnunterführung Nordheim/Auchsesheim gesperrt. (bv)

Lesen Sie dazu auch