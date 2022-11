Telefonbetrüger ruft mit täuschend echter Nummer im Kreis Dillingen an

Sie gehören schon fast zum Alltag: Immer wieder melden Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis, dass mutmaßliche Betrüger bei ihnen angerufen haben.

Immer wieder versuchen Betrüger, per Telefonanruf Menschen aus dem Kreis Dillingen um ihr Geld zu bringen. Ein 74-Jähriger aus dem östlichen Landkreis erhielt am Dienstag mehrere Telefonanrufe eines bisher unbekannten Mannes auf dem Handy. Dieser hatte sich als Mitarbeiter seiner Bank ausgegeben und versuchte, vom Angerufenen mehrere Transaktionsnummern für dessen Online-Banking zu erfragen. Der Angerufene gab aber keine der angezeigten TANs weiter. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte bereits Zugriff auf das Online-Banking des 74-Jährigen erlangt und versuchte, das Überweisungslimit hochzusetzen.

Die angezeigte Rufnummer war jedoch gefälscht, wies jedoch große Ähnlichkeit mit der richtigen Telefonnummer der Bank auf, allerdings mit einer nicht existenten Durchwahl. Dem 74-Jährigen ist durch sein besonnenes Verhalten kein Vermögensschaden entstanden.

Ein weiterer Betrugsversuch scheitert

Am Mittwoch wurde eine 73-jährige Landkreisbürgerin am frühen Nachmittag von einem bisher unbekannten Betrüger angerufen, der sich als Kriminalpolizeibeamter ausgegeben hatte. Der Unbekannte erkundigte sich nach Wertgegenständen und gab vor, dass der Name der Angerufenen auf einer aufgefundenen Liste verzeichnet war. Der 73-Jährigen kam der Anruf dubios vor, sie wandte sich per Notruf an die Polizeiund erstattete Anzeige. (AZ)