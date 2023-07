Termin bei der Führerscheinstelle in Dillingen kann man online buchen

Digitalisierung der Verwaltung: Dillinger Landratsamt weist auf neuen Service hin. So kann man sich auf der Führerscheinstelle einen Termin online buchen.

Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung besteht ab sofort die Möglichkeit, online einen Termin bei der Führerscheinstelle des Landratsamtes Dillingen zu buchen. Das System bietet laut Pressemitteilung alle freien Termine für die kommenden Tage an, die verbindlich gebucht werden können. Zu finden ist die Online-Terminvereinbarung auf der Homepage des Landkreises (www.landkreis-dillingen.de) unter der Rubrik „Onlinedienste - Verkehrswesen – Führerscheinstelle“.

Nach erfolgter Terminbuchung wird automatisch eine E-Mail zur Bestätigung übersandt. Eine Stunde vor dem gebuchten Termin wird mit einer weiteren E-Mail nochmals an den Termin erinnert, informiert das Landratsamt. In den E-Mails wird die persönliche Ticketnummer mitgeteilt, mit der die Besucher und Besucherinnen in der Führerscheinstelle aufgerufen werden. Die Ticketnummer ist deshalb zum Termin mitzubringen. Im Warteraum muss kein weiteres Ticket mit Aufrufnummer gezogen werden. Zum gebuchten Zeitpunkt wird die Ticketnummer von der nächsten freien Sachbearbeiterin aufgerufen.

Vorsprachen sind auch ohne vorherige Online-Anmeldung möglich

Daneben sind weiterhin auch persönliche Vorsprachen in der Führerscheinstelle ohne vorherige Online-Terminvereinbarung zu den allgemeinen Öffnungszeiten möglich. Hier müsse aber eventuell mit Wartezeiten gerechnet werden.

Das Landratsamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auf der Internetseite des Landkreises unter der Rubrik „Formulare – Führerscheinstelle“ Antragsformulare für den Umtausch von Führerscheinen, die Verlängerung befristeter Fahrerlaubnisse und die Ausstellung von Fahrerqualifizierungsnachweisen heruntergeladen und ausgedruckt werden können. Die Antragsunterlagen können dann auf dem Postweg an die Führerscheinstelle übermittelt werden. Zur Antragstellung ist damit keine persönliche Vorsprache bei der Führerscheinstelle mehr erforderlich. (AZ)

