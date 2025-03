Termine im Landkreis Dillingen: Wollen Sie einen Schafbock ersteigern?

Der Fasching ist vorbei, die Fastenzeit hat begonnen. Aber eine ruhige Zeit beginnt deshalb nicht. Ganz im Gegenteil. Gebündelt mit den ersten warmen Frühlingstagen nehmen auch die Veranstaltungen im Landkreis Dillingen wieder zu. So auch an diesem Wochenende. Und da wird es vor allem in Wertingen richtig tierisch.

Am Samstag, 8. März, findet der 110. Schafbockmarkt in der Wertinger Tierzuchthalle statt. Ab 8 Uhr beginnt der Auftrieb mit Körung, ab 11 Uhr startet die spannende Versteigerung. Ein Termin, der nicht nur Landwirte, Schäfer und Co. interessiert. Die Körkommision setzt sich zusammen aus Georg Zettler, AEL Wertingen, Barbara Plabst, Kirchstockach, Richard Kiemer, Unterumbach. Auch Zuschauer sind willkommen und können den Markt besuchen und die Aktionen verfolgen.

Um drei starke Frauen dreht es sich dagegen am Samstag im ehemaligen Geschäft Siwi beim Gänselieselbrunnen in der Wertingen. Dort findet ab 19 Uhr eine besondere Vernissage statt. Angelika Kienberger, Ekaterina Zarinskaya und Claudia Reining-Hopp zeigen ihre Kunstwerke – passend zum Weltfrauentag. Der Name der Ausstellung: „Drei starke Frauen“. Die Ausstellung ist auch am Sonntag in der Zeit von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Modeflohmarkt und Baumschnittkurs

Kreativ verausgaben, können sich Interessierte am Wochenende auch in Dillingen. Die Töpferei Johanna Hitzler hat am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dort gibt es Einblicke in das seltene Handwerk. Die Töpferei befindet sich in der Alfred-Schröder-Straße 4. Schnäppchenjäger sollten sich am Samstag diesen Termin merken: In der Gemeindehalle in Bächingen findet ab 18 Uhr ein Modeflohmarkt für Frauen statt. Und direkt am Sonntag, ab 14 Uhr, gibt es günstige, gebrauchte Baby- und Kindersachen zu erwerben.

Wer einen eigenen Garten hat, der weiß, was nun ansteht: Baumpflege. Aber wie? Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Dillingen organisiert am Samstag, ab 9 Uhr, im Kreislehrgarten einen Schnittkurs für Obstgehölze. Wer erst am Nachmittag Zeit hat, der kann ab 13.30 Uhr in der Baumschule Tobias Munz bei einem kostenlosen Baum- und Strauchschnittkurs alles Wichtige erfahren. Treffpunkt ist am Gelände am Eisenbachgebiet in Wertingen.