Landkreis Dillingen

vor 34 Min.

Ärger um Tierheim Höchstädt: "Ein Provisorium an das andere geschustert"

Plus Architekt Michael Gumpp besichtigt das Tierheim für den Landkreis Dillingen in Höchstädt. Er hat eine eindeutige Meinung dazu, was jetzt getan werden muss.

Von Ulrike Hauke Artikel anhören Shape

Am Ende der zweistündigen Begehung des Tierheims in Höchstädt sucht Architekt Michael Gumpp nach Worten: "Das Höchstädter Tierheim steht eigentlich einfach so da, in den vergangenen Jahrzehnten hat man hier lediglich ein Provisorium nach dem anderen aneinandergeschustert. Und die Container, die 1984 von der Donau-Staustufe ins Tierheim transportiert wurden, waren ja damals schon im gebrauchten Zustand", stellt der Diplom-Ingenieur fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen