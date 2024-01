Landkreis Dillingen

Tipp an die Sparer: "Nicht alle Eier in einen Korb legen"

Plus Die Raiffeisenbanken und Volksbanken raten davon ab, das Geld angesichts der erhöhten Inflationsrate einfach auf dem Girokonto zu parken.

Von Berthold Veh

Die Welt ist im Wandel. Und auch die Banken erleben stürmische Zeiten. Jahrzehntelang klagten Banker und vor allem Sparer über die Niedrigzinsphase, die für eine schleichende Entwertung des Ersparten sorgte. Jetzt gibt es wieder Zinsen fürs Geld. Mit dem jüngsten Anstieg der Zinsen erlitt die Baukonjunktur jedoch einen empfindlichen Dämpfer. "Denn die Niedrigzinsphase war ein Turbo für Investitionen", sagt Alexander Jall, der Kreisverbandsvorsitzende der Raiffeisen- und Volksbanken. Nun sind die Bauzinsen wieder leicht gefallen – und Hoffnungen auf einen Aufschwung im Bausektor gestiegen.

Kreisverbandsvorsitzender Jall, der auch Vorstandssprecher der VR-Bank Donau-Mindel ( Dillingen) ist, präsentiert traditionell zum Jahresbeginn mit seinem Stellvertreter Alexander Lehmann die Entwicklung der Raiffeisenbanken und Volksbanken in der Region. Und weil es zum Start in ein neues Jahr oft gute Vorsätze gibt, legen die beiden Banker Sparern und Sparerinnen ans Herz, ihr Geld nicht einfach auf dem Girokonto bei niedrigen Zinsen herumliegen zu lassen. Denn die Inflationsrate habe im vergangenen Jahr bei 5,9 Prozent gelegen. Was bedeutet: Wer sein Geld nicht sinnvoll anlegt, muss einen realen Wertverlust hinnehmen. "Es hilft nur ein langfristiges Sparen in einen Aktienfonds", sagt Jall. Natürlich könne man mit Aktien einzelner Unternehmen höhere Gewinne erzielen. Wegen des höheren Risikos rät der Kreisverbandsvorsitzende davon aber ab. Es sei auch nicht sinnvoll, nur in Aktien zu investieren, sondern auf einen sinnvollen Mix bei den Anlagemöglichkeiten zu setzen. "Nicht alle Eier in einen Korb legen", empfiehlt der Dillinger.

