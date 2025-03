Tipps für das Wochenende: Spitzenakrobatik und hochkarätige Musik

Wer nicht genug von Fasching bekommt, besonders nicht von den choreografierten Tanzauftritten, der darf diesen Samstagabend in Lauingen nicht fehlen. Und keine Sorge: Auch, wer nicht viel mit Fasching am Hut hat, den erwartet in der Stadthalle ein Event der Extraklasse. Es findet zum vierten Mal die „Show for Charity“ statt, organisiert von der Laudonia.

Artisten und Akrobaten treten am Samstagabend auf, Sportakrobatik wird zu sehen sein und natürlich verschiedene hochklassige Showtanzgruppen, darunter die Laudonia selbst. Das Beste: alles für den guten Zweck. Ein Teil des Erlöses kommt der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute. Das Geld, das der Kartei gespendet wird, geht zu 100 Prozent an Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. 250 Aktive werden in 13 verschiedenen Programmpunkten für Unterhaltung sorgen. Die „Show for Charity“ startet am Samstag um 18.30 Uhr, Einlass ist um 17.30 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse oder vorab unter laudonia.de. Der Eintrittspreis liegt bei 18 Euro.

Hochkarätige Musik in Wertingen

Das Wochenende im Landkreis Dillingen verspricht aber noch mehr. Das Markttreff-Team in Haunsheim trotzt den schlechten Wettervorhersagen und organisiert am Samstag im Kornstadel beim Rathaus sein „Frühlingserwachen“. Fieranten und Aussteller aus der Region stellen aus, das reicht von Handwerk bis Dekoartikel.

Musikalisch wird es im Zusamtal. Der Wertinger Musiker Paul Brändle tritt weltweit auf. Zum Jubiläum der Wertinger Bethlehemkirche kommt er für ein Konzert mit Sängerin Enji Erkhem in seine Heimat. Gemeinsam treten sie am Samstag im Rahmen des 75-jährigen Kirchenjubiläums auf. Traditionell mongolische Einflüsse treffen auf Jazz- und Popelemente. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

Politischer Abend in Finningen

Und es bleibt musikalisch in Wertingen. Die Jazztaste Bigband sorgt für musikalische Überraschungen. Das Konzert „Focus on Vocals“ findet am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr im Forum des Gymnasiums Wertingen statt. Die vier Sänger und Sängerinnen – Carola Egger, Barbara Horsche, Günther Storr und der Bandleader selbst – wollen mit ihren Stimmen und Bigband-Charakter das Publikum zum Applaus bringen.

Weniger musikalisch, aber politisch durchaus interessant, wird es dagegen am Sonntagabend in Finningen. Der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger kommt zum politischen Fischessen der CSU ins Gasthaus Schlössle. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.