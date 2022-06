Tödliches Autorennen in Bissingen: Prozess beginnt am Donnerstag

Bei dem Unfall in Bissingen starb ein junger Mann mit gerade einmal 19 Jahren. Jetzt müssen sich die beiden Fahrer vor dem Dillinger Amtsgericht verantworten.

Zwei Autos rasen über einen Hügel, bis zu 190 km/h schnell. Davon wird die Staatsanwaltschaft später ausgehen. In einer Rechtskurve kommt einer der Wagen von der Straße ab. Am Ende ist ein Mensch tot. Mit gerade einmal 19 Jahren stirbt er noch an der Unfallstelle. Der tragische Unfall, der sich im März vergangenen Jahres am Zieglerberg zwischen Warnhofen und Bissingen zutrug, hat jetzt ein juristisches Nachspiel: Am Donnerstagvormittag müssen sich zwei 20-Jährige vor dem Dillinger Amtsgericht verantworten.

Der Fall hat für große Bestürzung gesorgt. Nach damaligen Erkenntnissen der Polizei überschlug sich das Unglücksfahrzeug und prallte gegen einen Baum, als dessen Fahrer das andere Auto überholen wollte. Er selbst kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Donauwörth. Zig Feuerwehrleute aus der Umgebung waren in der Nacht im Einsatz, ein Rettungshubschrauber eilte zur Unfallstelle und Notfallseelsorger betreuten Einsatzkräfte sowie einige Jugendliche, die von dem Unfall gehört hatten.

Autorennen in Bissingen: Beim Prozess geht es um Erziehung, nicht Bestrafung

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt die beiden jungen Männer, an einem verbotenen Fahrzeugrennen teilgenommen und so den Tod ihres 19-jährigen Freundes verursacht zu haben. Angeklagt werden die beiden aufgrund ihres Alters als Heranwachsende. Dem Gericht geht es deshalb vor allem um den Erziehungsaspekt, weniger um die Bestrafung.

Der Unfall war im vergangenen Jahr einer von ungewöhnlich vielen, die tödlich endeten: Insgesamt haben zehn Menschen 2021 auf den Straßen im Landkreis Dillingen den Tod gefunden – der höchste Wert seit sieben Jahren.

