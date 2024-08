Top-Derbys in Dillingen und bei der SSV Glött

Die letzten August-Tage sind nicht nur sonnig-warm, sondern auch Derby-Tage. Neben dem regionalen Landesliga-Topspiel zwischen Wertingen und dem FC Gundelfingen hält die Kreisliga West am Samstag gleich zwei weitere spannende Duelle bereit: Im Dillinger Donaustadion wird um 15 Uhr der Städtevergleich der gastgebenden SSV mit dem FC Lauingen angepfiffen. Und wer noch Lust auf mehr Lokalfußball hat, fährt danach gleich weiter ins Lilienstadion, wo Tabellenführer SC Altenmünster ab 17.30 Uhr bei der SSV Glött seine Aufwartung macht. In Kreisliga Nord erwartet der SV Ehingen-O. am Sonntag zudem Nachbarn FC Mertingen.

Kreisliga West

Dillingen – FC Lauingen. Nach dem Remis im Heimspiel gegen den TSV Offingen will der FC Lauingen im Derby bei der SSV Dillingen zumindest weiterhin ungeschlagen bleiben. Die Gastgeber setzten sich vor Wochenfrist 3:2 beim TSV Burgau durch und peilen ihren zweiten Saisonsieg an. Mit Thomas Holzapfel steht seit dieser Saison bei der SSV ein neuer Coach an der Bande, der für die Mohrenstädter ein alter Bekannter ist: In der Saison 2013/14 übernahm Holzapfel das FCL-Traineramt und feierte ein Jahr später mit Lauingen den souveränen Aufstieg in die Bezirksliga. (fcljoh)

Glött – Altenmünster. Zu einem Klassiker kommt es am Samstag ab 17.30 Uhr im Lilienstadion. Zahlreiche Begegnungen auf Kreis- und Bezirksebene haben beide Kontrahenten ausgefochten. Meist ging es dabei hoch her. Beide Teams überzeugten bei ihren jüngsten Auftritten. Glött hat zwar erst ein Saisonspiel absolviert, das aber furios mit einem 6:1 gegen Balzhausen. Die Gäste von der Zusam können schon drei Siege aus drei Partien vorweisen und führen die Tabelle an. Nach einer schwierigen Vorsaison scheint der SCA jetzt unter Neutrainer Johannes Walter in richtig guter Verfassung. Die Nachwuchskicker aus der eigenen Jugend der JFG Holzwinkel und erfahrene Akteure wie Stürmer Pecher oder die Kaifer-Brüder sorgen derzeit für die perfekte Mischung. Der Glötter Neutrainer Antis Chalkidis konnte zuletzt aufgrund des spielfreien Wochenendes eine zusätzliche Trainingseinheit einbinden und sieht seine Schützlinge in guter Verfassung. Der 40-jährige Übungsleiter muss aber im Defensivbereich auf seinen „Dauerbrenner“ Franz Bacherle verzichten (Urlaub). Ebenfalls fehlen wird Mehmet Taner (OP). Ein offener Schlagabtausch wird erwartet: „Wir wollen zu Hause mutig auftreten und versuchen, unsere Stärken auf den Platz zu bringen. Dann ist sicherlich auch gegen einen starken Gegner was drin“, zeigt sich Chalkidis zuversichtlich. (RÖB)

Türk Gücü Lauingen – Balzhausen. Die Gastgeber sind mit sieben Punkten aus drei Spielen stark in die Saison gestartet und Tabellenzweiter. Gegen Balzhausen (bislang drei Punkte) soll der nächste Sieg eingefahren werden (Anpfiff Sonntag, 15 Uhr). Vor einem Jahr feierte Türk Gücü Lauingen zum Saisonauftakt einen 4:1-Heimerfolg gegen den TSV Balzhausen. TGL-Torschützen in einer lange Zeit offenen Partie waren damals Timur Cukur (2), Sahin Tasdelen und Yigitcan Yüce. (dz)

Holzheim – Neuburg/Kammel. Das 2:2-Remis vor Wochenfrist bei Aufsteiger Scheppach hat gezeigt, dass sich Holzheim auch diese Saison in dieser Kreisliga West jeden Punkt hart erkämpfen muss. Nun kommt mit dem SV Neuburg/Kammel am Sonntag (15 Uhr) der nächste Neuling an den Holzheimer Sudetenweg. Der souveräne Meister 2023/24 der Kreisklasse West 1 ließ vor Wochenfrist mit einem 2:0-Heimsieg gegen die TSG Thannhausen aufhorchen. Die Kammeltaler verfügen mit Tim Dopfer und Kilian Kustermann – um nur zwei zu nennen – über Spieler, die bereits höherklassig am Ball waren. Beim SV Holzheim hofft man indes, nach einer schwachen Trainingswoche (Abwesenheiten wegen Arbeit, Krankheit und Verletzungen) dennoch eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld schicken zu können. (gb)

Thannhausen – FC Gundelfingen II. In ihrem dritten Saisonspiel hoffen die FCG-Reservisten auf den ersten Saisonerfolg. Die Hürde in Thannhausen ist dabei hoch, aber durchaus zu nehmen, wie die jüngste 0:2-Niederlage der TSG in Neuburg/Kammel zeigt. (dz)

Kreisliga Nord

Höchstädt – Möttingen. Bei der unnötigen 2:3-Niederlage gegen die SG Buchdorf/Daiting wachte die SSV-Elf erst nach dem 0:3-Rückstand auf. Daheim gegen den TSV Möttingen sollen nun der Bock umgestoßen und der erste Saisonsieg eingefahren werden. Bei diesem Unterfangen mithelfen darf der zuletzt gesperrte Mihael Zecevic. Zudem kehrt Franc Bytyqi nach Krankheit in den Kader zurück. Fehlen werden SSV-Coach Michael Mayerle die „Urlauber“ Osama Azouz, Marcel Weit und Jannis Weißbecker sowie die Verletzten Marco Kommer und Thomas Junginger. Gast Möttingen startete mit zwei Siegen aus drei Spielen gut in die Runde und stellt mit Thomas Wittke zudem den aktuell besten Torjäger der Liga (fünf Treffer). Spielbeginn am Sonntag ist erst um 17 Uhr. (JOEB)

Ehingen-Ortlfingen – Mertingen. Der gastgebende Aufsteiger rangiert zwar sieben Plätze vor den noch sieglosen Derby-Gästen, hat aber bereits ein Spiel mehr ausgetragen. Vor Wochenfrist gelang dem SVEO in Reimlingen sein erster Saisonsieg, während der FC Mertingen daheim gegen Tabellenführer Maihingen mit 1:5 unter die Räder kam. (dz)