Topfset für Tankfüllung: Mann wird in Dillingen dreist betrogen

Die Polizei warnt auch vor einem angeblichen Wohnmobilanbieter. Eine Frau hat beim Kauf einer Schrankwand mehrere hundert Euro an Betrüger überwiesen.

Es wird nicht weniger: Die Dillinger Polizei meldet in ihrem Polizeibericht am Freitag von mehreren Betrugsdelikten im Landkreis Dillingen. Bereits Anfang Februar bestellte eine Dillingerin eine Schrankwand bei einem Online-Händler und überwies den Betrag von 569 Euro vorab. Seitdem wurde weder der Schrank geliefert, noch weitere Liefertermine eingehalten. Die angegebene Kontonummer des angeblichen Händlers wurde bereits mehrfach wegen Betrugsdelikten angezeigt.

Frau aus Buttenwiesen

Zu einem weiteren Betrugsversuch kam es am 12. März nachdem eine Buttenwiesenerin sich für ein Wohnmobil interessierte, welches auf einer Automobil-Verkaufsplattform angeboten wurde. Die Kaufinteressentin sollte für das Wohnmobil, das angeblich in Schweden steht, vorab 17.000 Euro auf ein kroatisches Konto überweisen. Nachdem ihr die Modalitäten seltsam vorkamen, informierte sie sich bei der örtlichen Polizei, die sie auf die Betrugsmasche hinwiesen. Dadurch kam es zu keinem Schaden.

Beim Tanken in der Dillinger Straße

Am 7. März kaufte ein Dillinger über einen Kleidermarkt im Internet ein Paar Sneaker im Wert von 107 Euro. Die Schuhe wurden jedoch nicht geliefert, auch der angebliche Versender meldete sich nicht mehr. Am 16. März gegen 20 Uhr wurde ein Kunde einer Tankstelle in der Dillinger Straße von einem Fahrer eines silbernen 5er-BMWs angesprochen. Dieser erklärte, dass er den Weg zu Autobahn nicht kenne und kein Geld mehr für Benzin habe. Daraufhin bot der Mann dem Kunden ein Topfset und ein Messerset, das angeblich einen Wert von 300 Euro hätte, als Tausch für Benzin im Wert von 100 Euro an. Nach dem Tankvorgang stellte der Kunde fest, dass das Messerset lediglich einen Wert von rund 23 Euro hat, der Wert des Topfsets dürfte ebenfalls deutlich geringer ausfallen. Der Kunde erstatte daraufhin Anzeige wegen Betrugs. (AZ)