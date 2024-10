Topspiel für die HSG Lauingen-Wittislingen

TV Gundelfingen

Das Auftaktprogramm in der Handball-Oberliga hat es für den Aufsteiger in sich. Am Samstag um 20 Uhr wird in der Halle an der Landsberger Straße in Augsburg die Gundelfinger Auswärtspartie beim Titelanwärter TSV Haunstetten angepfiffen. In den vergangenen Spielzeiten durften sich die Schwarz-Roten noch mit Haunstetten II und III messen. Mittlerweile hat sich der TV Gundelfingen herangearbeitet, beziehungsweise konnten die Gastgeber ihre langjährige Bayernliga-Zugehörigkeit nicht mehr bestätigen. Ein Neuanfang mit mehreren personellen Wechseln war vor Jahresfrist die Folge. In dieser Saison soll mehr herausspringen als der dritte Platz. Mit Christian Kofler wurde ein erfahrener ehemaliger Bundesliga-Spieler verpflichtet, der bislang im Münchner Raum unter anderem bei Eichenau, Dachau und Indersdorf Teams coachte. Sein verlängerter Arm auf dem Feld ist Spieler und Co-Trainer Alexander Horner, auf den die Gundelfinger besonders aufpassen müssen.

Der TVG kann seinerseits aus dem Vollen schöpfen und reist mit komplettem Kader an. „Das war zum Auftakt in Herrsching leider nicht der Fall und über 60 Minuten nicht zu kompensieren“, resümiert Co-Trainer Adi Konkel die erste Partie samt Niederlage. Er ist sich aber sicher: „Mit den Rückkehrern haben wir deutlich mehr Optionen und können besser auf taktische Kniffe der Hausherren reagieren.“

Mit einem kleineren Kader und dem neuen Trainer Holger Winselmann starteten Gundelfingens BOL-Handballerinnen in die neue Saison. Im Auswärtsspiel bei der dritten Mannschaft des TSV Haunstetten war damit beim TVG noch eine Portion Unsicherheit im Spiel. Letztlich wurde knapp mit 24:25 verloren. Nach sieben Minuten und ausgerechnet in Unterzahl legte sich im Angriffsspiel die Nervosität. Ab diesem Zeitpunkt war der TVG ständig in Führung, beim Spielstand von 12:9 in der 25. Minute sogar mit drei Toren. Dann gelang aber nicht mehr viel, sodass der Gastgeber die Partie drehte und mit einer 15:13-Führung ging. Trotz weniger personeller Optionen kämpfte sich Gundelfingen im Verlauf der zweiten Hälfte in die Partie zurück und ging in der 56. Minute sogar selbst wieder mit einem Tor in Führung. Dann trafen aber nur noch die Gastgeberinnen zweimal zum etwas glücklichen Heimerfolg.

TVG-Frauen: Jennifer Nowak; Eva Gerstmayr (10 Tore/4 Siebenmeter), Katharina Gerstmayr, Lena Kretzschmar (5), Katrin Dieterich,Jennifer Frank (6), Jana Kling (2), Lena Brucker (1), Tanja Burr

Am Sonntag um 17 Uhr erwarten die Gundelfinger Damen den mit zwei Siegen gestarteten Tabellenführer VfL Günzburg zum Derby in der Kreissporthalle. (tvg)

HSG Lauingen-Wittislingen

Dieses Wochenende startet nicht nur der Verkauf des HSG-Stickeralbums, zudem steht für die BOL-Männer ein erstes Topspiel auf dem Plan: am Samstag um 19.30 Uhr in der Lauinger Stadthalle gegen den TSV Niederraunau. Es ist das Duell des BOL-Vizemeisters gegen einen Landesliga-Absteiger. Oder des aktuellen Zweiten gegen den Tabellenführer. Während sich die HSG erst in den vergangenen Jahren langsam zu einer Spitzenmannschaft entwickelte, kann Niederraunau auf 30 Jahre Landesliga-Zugehörigkeit zurückblicken – bevor der TSV einen unglücklichen Abstieg verkraften musste. Beide Teams starteten die Saison mit zwei Siegen und liegen nur sechs Treffer in der Tordifferenz auseinander. Die Gäste gehen als Favorit in die Partie, die HSGler nehmen die für sie inzwischen ungewohnte Außenseiterrolle ein.

Dem Heimsieg gegen Schwabmünchen II folgt für die BOL-Frauen am Sonntag um 16.05 Uhr die Auswärtspartie in der Sporthalle Augsburg-Lechhausen bei der TSG Augsburg. In der vergangenen Saison lieferten sich die Teams zwei nervenaufreibende Duelle mit knappen Heimsiegen für die TSG (30:27) und HSG (21:20). Schnelles und dynamisches Spiel soll jetzt zwei Punkte sichern. Mit einem stark besetzten Kader gehen die HSG-Damen motiviert in dieses Match.

Nach zwei knappen Heimniederlagen zu Beginn der Oberliga-Saison tritt die weibliche A-Jugend am Sonntag (14 Uhr) zu ihrer ersten Auswärtspartie bei der HV Oberviechtach an. (CHR/dh)

TSV Wertingen

Mit dem ersten Sieg nach 24 Spielen ohne Punkterfolg blicken die Wertinger Bezirksliga-Handballerinnen deutlich erfreuter der kommenden Partie am Samstag um 17.30 Uhr in der Wertinger Stadthalle entgegen. Trainerin Jana Giel erhofft sich gegen Gast DJK Augsburg-Hochzoll eine ähnlich gute Leistung wie beim Erfolg in Göggingen.

Für Wertingens Handball-Herren beginnt die Bezirksliga-Saison am Sonntag um 18 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SV Mering. TSV-Coach Matthias Reitenauer kann auf einen vollen Kader zurückgreifen und erhofft sich mit den Zugängen Emanuel Kreher (VSC Donauwörth) und Silviu-Ciprian Ioja (TSV Bäumenheim) noch mehr Stabilität in Abwehr und Angriff. Die Zusamstädter sind aber gewarnt, weil Mering mit einem 24:18-Sieg gegen den TSV Aichach II ein erstes Ausrufezeichen setzen konnte. (MIGA)