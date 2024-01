Traktorfahrer reißt Telefonleitung bei Gundelfingen herunter und fährt davon

Nicht nur der Traktorfahrer verschwand von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt in weiteren Fällen.

Ein Traktorfahrer hat am Montagnachmittag eine Telefonleitung in Peterswörth demoliert. Gegen 15.30 Uhr bog der Traktor mit Rückewagen laut Polizeibericht von der Kreisstraße DLG 17 in die Steigweide ab. Dabei touchierte das Gespann eine Telefonleitung und riss diese herunter. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt derzeit noch nicht vor.

Auch in Lauingen ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Diese muss sich bereits am vergangenen Freitagnachmittag, 12. Januar, ereignet haben. Dabei hat ein unbekanntes Fahrzeug eine Hofmauer in der Schumannstraße beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ dabei einen Sachschaden von etwa 500 Euro und verschwand.

Polizei sucht nach weiteren Unfallfluchten nach Zeugen

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es im Bahnweg in Buttenwiesen. Eine 43-jährige Geschädigte hatte ihr Auto dort im Zeitraum zwischen 8 und 12.30 Uhr abgestellt. Ein unbekannter Täter fuhr im genannten Zeitraum gegen das Heck des Wagens und entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Auch das Auto eines 21-Jährigen aus Dillingen wurde demoliert. Der Mann zeigte die Sachbeschädigung an der Heckscheibe seines Autos an. Das Fahrzeug war in Am Stadtberg geparkt, vermutlich wurde die Heckscheibe zwischen dem 14. und dem 15. Januar beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Info: Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Rufnummer 09071/56 0 sowie die Polizeistation Wertingen unter der Rufnummer 08272/99510 entgegen. (AZ)

