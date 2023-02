Trickbetrüger sind weiter im Landkreis Dillingen aktiv

Eine "Enkelin" gibt gegenüber einer Lauingerin vor, dass sie in einen Unfall verwickelt sei. Und eine Höchstädterin wird durch eine SMS aus dem Schlaf gerissen.

Eine Höchstädterin ist am Dienstag gegen 2.40 Uhr aus dem Schlaf gerissen, nachdem sie eine SMS erhalten hatte. Darin gab sich der Absender nach Angaben der Polizei als Familienangehöriger aus und erklärte, dass er nun eine neue Telefonnummer hätte, nachdem das Handy verloren worden war.

Die Höchstädterin fällt nicht auf die Betrugsmasche herein

Die neue Nummer sollte in WhatsApp abgespeichert werden, um dann über den Chat weitere Gespräche zu führen. Die Höchstädterin fiel nicht auf die Betrugsmasche herein und meldete den Betrug der Polizei, bevor es zu Geldforderungen kam.

In einem weiteren Fall von Trickbetrug gab sich am Mittwoch gegen 10.15 Uhr eine Anruferin bei einer Seniorin aus Lauingen als deren Enkelin aus. Sie erklärte mit aufgelöster Stimme, dass sie bei der Polizei sitzen würde, nachdem sie einen Unfall verursacht hätte. Dann wurde das Gespräch an einen Mann weitergeleitet, der sich als Polizeibeamter vorstellte und den Vorfall bestätigte.

Die Lauingerin reagiert richtig auf den Betrugsversuch

Die Seniorin reagierte sofort richtig und erklärte, dass sie den Vorfall erst mal mit der örtlichen Polizeidienststelle abklären wollte. Daraufhin wurde das Gespräch abgebrochen.

Die Polizei Dillingen rät in diesem Zusammenhang erneut, niemals persönliche Daten wie Adresse, Kontoverbindungsdaten oder PIN und TAN Nummern an dritte Personen weiterzugeben. Auf keinen Fall sollte man Zahlungsaufforderungen nachkommen, die per Telefon gestellt werden. Bei Anrufen oder Mitteilungen von angeblichen Familienangehörigen sollte vor weiteren Maßnahmen immer versucht werden, unter der bekannten Telefonnummer zurückzurufen und sich über den Anruf zu vergewissern.

Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de (AZ)