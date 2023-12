Trickbetrüger wollen Bewohner im Aschberg-Gebiet prellen

Mehrere Aislinger und Glötter erhalten Anrufe von Unbekannten, die sich als Polizeibeamte ausgeben.

Mehrere Einwohner in Aislingen und Glött haben am frühen Freitagnachmittag Telefonanrufe von Trickbetrügern erhalten. In allen Fällen gaben sich die Anrufer als vermeintliche Polizeibeamte aus und täuschten Einbruchsdiebstähle in der Nachbarschaft der Angerufenen vor.

Die Angerufenen informieren die Polizei

Die Angerufenen durchschauten jeweils die Betrugsmasche. Sie verhielten sich richtig, indem sie die Telefonate beendeten und sich an die Polizei Dillingen wandten. Tipps vor Betrug gibt es im Internet unter polizei-beratung.de. (AZ)