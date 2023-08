Trotz großer Herausforderungen haben diese Geflüchteten Bestnoten erreicht

Die Unterstützergruppe Asyl Dillingen hat wieder die besten schulischen Leistungen von Geflüchteten ausgezeichnet.

Allerorten haben Schülerinnen und Schüler im Kreis Dillingen kürzlich ihre Schulabschlüsse gefeiert. Dabei wird, so die Unterstützergruppe Asyl/Migration in Dillingen, oft übersehen, welche Leistungen ehemalige Geflüchtete erbracht haben. Das Argument, alle müssten „gleich“ behandelt werden, sei in diesem Fall falsch, so die Gruppe. "Unter den 2023 Ausgezeichneten sind vier junge Menschen, die erst vor zwei Jahren, nach einem sehr langen Fluchtweg, nach Deutschland kamen", berichten die Ehrenamtlichen in einer Pressemitteilung. Viele der Einserschüler kommen aus Afghanistan.

Die Unterstützergruppe Asyl/Migration Dillingen zeichnet seit Jahren herausragende Leistungen von Flüchtlingskindern, die in Dillingen wohnen, nicht nur mit einer Urkunde, sondern auch mit einem Geldpreis aus. Die Höhe des Preises wird je nach Einzelfall festgelegt. In diesem Jahr konnten sieben junge Menschen, von deren herausragende Leistungen wir erfuhren, sich über eine Auszeichnung freuen, schreibt Vorsitzender Georg Schrenk. So überreichte das Vorstandsmitglied Franz Brichta bei der Abschlussfeier der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule in Lauingen an Zeinab einen Preis. Sie erhielt das Zeugnis der Mittleren Reife mit einem Notendurchschnitt von 1,4. An der Josef-Schneller-Mittelschule in Dillingen hat Binanzier den „Qualifizierenden Hauptschulabschluss“ mit der Durchschnittsnote von 1,8 erhalten und wurde durch das Vorstandsmitglied Barbara Brüning ausgezeichnet.

Integrationsklassen mit Bestnoten abgeschlossen

Georg Schrenk konnte bei der Abschlussfeier der Berufs- und Integrationsklassen (BIK) des Berufsschulzentrums Höchstädt folgenden Absolventinnen und Absolventen einen Ehrenpreis übergeben: Murtaza (Notendurchschnitt: 1,1) und Khadija (1,4), Omar (1,6), Tahira (1,6), Inas (1,9).

Landtagsabgeordneter Johann Häusler, der stellvertretende Landrat Joachim Hien und Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth würdigten die Leistungen der Absolventen und Absolventinnen der Berufsintegrationsklassen und wünschten für den weiteren Lebensweg Erfolg. Georg Schrenk führte in seinem Grußwort aus, dass diese jungen Menschen, trotz widriger Umstände, diese Leistungen erbracht haben. Manche Geflüchtete hatten die Behörden zudem abschieben wollen. Nun haben sie ihren Abschluss mit Bestnoten bestanden. Schrenk wies auch auf den viel diskutierten Fachkräftemangel hin und brachte zum Ausdruck, dass dieser minimiert werden könnte, wenn man den bereits integrierten Geduldeten, auch wenn sie nicht unter die Fristen des Chancenaufenthaltsrechts fielen, eine dauerhafte Bleibeperspektive geben würde. "Scheinbar holt man lieber Fachkräfte aus fernen Ländern, die sich zuerst noch integrieren müssen."

"Sie sind ein Beispiel dafür, dass Geflüchtete bereit sind, sich einzubringen"

Aus Sicht der Ehrenamtlichen wird von den Aufenthaltsbehörden der Ermessensspielraum gegenüber bereits integrierten, ausgebildeten oder sich noch in der Ausbildung Befindlichen noch zu zögerlich angewendet. Den Absolventinnen und Absolventen wünschen die Ehrenamtlichen einen guten Start ins Berufsleben oder eine weiterhin gute Schullaufbahn. "Sie sind ein Beispiel dafür, dass Geflüchtete bereit sind, sich bei uns einzubringen und mit Fleiß und Durchhaltevermögen einen guten Abschluss erreichen können", berichten die Ehrenamtlichen nicht ohne Stolz. (AZ)

