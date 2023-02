Trotz mancher Exzesse: Der Fasching im Kreis Dillingen verläuft "ziemlich friedlich"

Die Polizei zieht kurz vor Ende des Faschings eine positive Bilanz. Auch bei den Umzügen am Wochenende blieb es ruhig. Rätsel gibt ein randalierender Jugendlicher auf.

Mehr als 15.000 Menschen haben am Freitagabend beim Dillinger Nachtumzug gefeiert. Tausende Fasnachter und Fasnachterinnen kamen am Wochenende auch zu den Umzügen in Donaualtheim und Lauingen. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen haben dort alle friedlich gefeiert. Die Polizeiinspektion Dillingen zieht jedenfalls vor dem Faschingsfinale am Dienstag mit Umzügen in Holzheim und Unterglauheim zufrieden Bilanz. Nach der Corona-Pause seien die Umzüge allesamt sehr gut besucht gewesen, sagt Polizeisprecherin Katharina von Rönn auf Anfrage unserer Redaktion. "Und wenn man auf die Menschenmassen schaut, die in den vergangenen Tagen im Fasching unterwegs waren, dann lief alles im Vergleich zu vergangenen Jahren ziemlich friedlich ab", zieht die Pressesprecherin vorläufig Bilanz.

115 Bilder So schön war der Nachtumzug 2023 in Dillingen Foto: Marcus Merk

Dillingens PI-Chef Ralf Bührle war am Freitag beim Nachtumzug mit 60 Beamtinnen und Beamten, verstärkt durch Einsatzkräfte aus Augsburg, vor Ort. Fast alle hätten friedlich gefeiert, freute sich Bührle. Was die Polizei aber feststellt: "Alkohol ist in Strömen geflossen", teilt Polizeisprecherin von Rönn mit. Und die Einsätze der Polizei würden fast ausschließlich durch exzessiven Alkoholgenuss hervorgerufen. Hier wiederum liege es nicht am Bierkonsum, sondern an den "harten Sachen", die getrunken werden. Kontrollen im Vorfeld der Veranstaltungen hätten aber dafür gesorgt, dass einige nicht gleich mit zwei Promille an der Umzugsstrecke standen.

Ausschließen lassen sich Exzesse im Fasching nicht

Von Rönn stellt fest, dass vor der Corona-Pause im Fasching oft mehr Randale angesagt war. "In diesem Fasching hatten wir auf den Umzügen und den Partys danach bisher weniger gewalttätige Auseinandersetzungen als früher", bilanziert die Polizeisprecherin. Ganz ausschließen lassen sich Exzesse aber bei solchen Massenveranstaltungen nicht. Im Nachgang zu den Umzügen am Wochenende meldet die Polizei zwei gewaltsame Zwischenfälle in Lauingen und Lauterbach: Gegen 16.30 Uhr schlug ein 39-Jähriger einem 26-Jährigen am Wittelsbacher Platz in Lauingen nach Angaben der Polizei mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Männer waren zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert.

In Lauterbach kam es am Sonntag gegen 21.10 Uhr auf der Faschingsparty zu einer Auseinandersetzung. Hierbei schlug ein 41-Jähriger einem 34-Jährigen von hinten ins Genick, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Den Vorfall beobachtete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes.

Ein 16-Jähriger hatte in Lauingen plötzlich Schaum vorm Mund

Rätsel gibt ein weiterer Vorfall in Lauingen auf: Gegen 17.30 Uhr kollabierte ein 16-jähriger Faschingsbesucher, nachdem er zuvor im Auto seiner Eltern randaliert hatte und deswegen dem Rettungsdienst und der Polizei zugeführt wurde. Hierbei bekam der 16-Jährige laut Polizeibericht plötzlich Schaum vor dem Mund und wirkte stark benommen. Kurz darauf erholte sich der Jugendliche wieder und gab an, sich nicht mehr an das Ereignis erinnern zu können. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Dennoch bestand der Verdacht, dass der 16-Jährige eine bislang unbekannte Substanz konsumiert hatte, die eine erhebliche Wesensveränderung und starke gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich zog. Der Jugendliche ließ sich deshalb zur Abklärung der Ursache freiwillig Blut abnehmen. (mit AZ)

