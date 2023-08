Trotz roter Zahlen: Prüfer haben bei Kreiskliniken "keine Einwendungen"

Plus Die Experten bescheinigen den Kliniken Dillingen-Wertingen eine ordnungsgemäße Buchführung. Die aktuellen Zahlen zeigen hingegen, welches der Häuser das größere Sorgenkind ist.

"Keine Einwendungen" hat Wirtschaftsprüfer Michael Müller, nachdem er die Bücher der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen untersucht hat. Geprüft werde jedoch zunächst einmal nur, ob alle handelsrechtlichen Regelungen eingehalten würden. Das sei der Fall. Unabhängig davon sei die wirtschaftliche Situation. Und die ist bekanntlich nicht rosig. Die Wirtschaftsprüfer versehen ihren Bericht deshalb mit einem "Hinweis zur Liquiditätslage". Um aus dem Tief herauszukommen, braucht es aus Sicht der Ausschussmitglieder vor allem eins: die Patientinnen und Patienten.

Die Finanzierung eines Krankenhauses ist komplex. Die Wirtschaftsprüfer waren dafür im Mai und Juni im Dillinger Krankenhaus, um sich die Zahlen anzusehen und mit den Mitarbeitenden zu sprechen. Das Ergebnis: Im Jahr 2022 hat die Klinik ein Minus von 9,8 Millionen Euro gemacht. 2021 waren es 5,9 Millionen. Kliniken finanzieren sich zum Großteil aus den Fallpauschalen, die bei der Behandlung der Patienten und Patientinnen von den Krankenkassen bezahlt werden.