Trotz Trennung ein Team bleiben: Eine Dillinger Erziehungsberaterin gibt Tipps

Trennungen sind für Kinder und Erwachsene eine große Belastung. Eine Dillinger Erziehungsberaterin hat Tipps, wie Eltern am besten damit umgehen sollten.

Wenn sich Eltern trennen, ist das eine enorm herausfordernde Situation für die ganze Familie. Eltern sehen sich mit ihren eigenen Gefühlen, Ängsten und Sorgen konfrontiert. Gleichzeitig bricht für Kinder ihre bisherige Basis weg. Wie kann man als Eltern nach der Trennung ein gutes Team bleiben? Dazu gibt es Tipps vom Team der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF).

Ein wichtiger Tipp der KJF-Beraterin Elisabeth Frank-Keller: Es reicht aus, wenn ich selbst den ersten Schritt gehe und nicht warte, bis der andere meine Erwartungen erfüllt. "Es ist nie zu spät, sich auf den Weg zu machen. Auch Jahre nach einer Scheidung kann man daran arbeiten, das Verhältnis zur ehemaligen Partnerin oder zum ehemaligen Partner zu verbessern."

Erziehungsberatung Dillingen: Unterstützung von außen kann helfen

Es könne zudem hilfreich sein, sich in dieser anstrengenden und häufig hoch emotionalen Phase einer Trennung Unterstützung von außen zu holen. In Dillingen können sich Eltern an Antje Werner und ihr Team der KJF-Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Dillingen wenden. Dort gibt es neben Einzel- und Paarberatungen auch den Kurs "Kinder im Blick", der speziell für Erwachsene konzipiert wurde, die sich von ihrem Partner oder ihrer Partnerin trennen oder bereits getrennt haben.

In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden zum Beispiel ganz konkret, eigene Gefühle wahrzunehmen und zu regulieren sowie, welche Gedanken hilfreich und welche eher stressfördernd sind. Natürlich ist vor allem auch Inhalt des Kurses, wie sie die Kinder gut durch die Trennung begleiten können.

Wichtig ist eine gute Kommunikation

Wichtig sei vor allem eine gute Kommunikation, so die KJF-Beraterinnen: "Teilen Sie den Kindern möglichst konkret und dem Alter entsprechend mit, was unverändert für sie bleibt und was sich ändert. Etwa: Mama und Papa kümmern sich weiterhin beide um dich und haben dich beide lieb." Wichtig sei zudem, auszusprechen, dass die Kinder natürlich beide Elternteile lieben dürfen.

Kinder bis etwa zum Grundschulalter würden vieles, was um sie herum passiert, auf sich beziehen. Das bedeutet, sie könnten glauben, schuld an der Trennung der Eltern zu sein. Darum sollten Eltern ihnen erklären, dass diese nichts mit dem Kind zu tun hat, sondern allein in der Verantwortung der Eltern liegt. Ebenfalls wichtig für den Nachwuchs ist, dass beide Eltern signalisieren: "Ich weiß dich in guten Händen, wenn du bei Mama oder Papa bist, und mir geht es währenddessen gut." So braucht sich das Kind nicht um seine Eltern zu sorgen und erhält die Erlaubnis, dass es ihm auch beim anderen Elternteil gut gehen darf.

Kinder bei der Trennung altersgerecht behandeln

Kinder sollten mit ihren Wünschen und Bedürfnissen von ihren Eltern unbedingt altersgerecht gehört werden. Vor allem Jugendliche wollen und sollten bei Entscheidungen, die sie betreffen, in einem stärkeren Maße einbezogen werden als jüngere Kinder. Für die Kleineren ist es wichtig, dass Eltern möglichst klare Entscheidungen treffen und damit den Nachwuchs von Verantwortungen entlasten, die sie nicht übernehmen können und sollten.

Es ist nicht immer entscheidend, wie viel Zeit ein Elternteil mit seinem Kind verbringt, um in einem guten Kontakt zu bleiben. Es kommt darauf an, dass die gemeinsame Zeit gut gestaltet wird. So kann auch ein Elternteil eine gute Beziehung zu den Kindern pflegen, der sie nach einer Trennung nur selten, beispielsweise in den Schulferien, sehen kann. Wichtig ist, dass während der gemeinsamen Zeit die Kinder in ihren Emotionen aufgefangen werden, ihnen Aufmerksamkeit geschenkt wird und sie mitentscheiden können.

Mehr Tipps rund um die Trennung gibt es bei der KJF-Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Dillingen, St. Ulrichsplatz 3, 89407 Dillingen, Telefon 09071/770390, E-Mail: eb.dillingen@kjf-kjh.de. Zusätzlich kann auch die anonyme Onlineberatung unter www.caritas.de/onlineberatung genutzt werden. (AZ)