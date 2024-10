Über 100 Stunden Videomaterial: Mann aus Lauingen wird wegen Kinderpornos verurteilt

Die Staatsanwältin nennt an diesem Tag nur einzelne Beispiele explizit. Sie beschreibt Szenen, die man sich gar nicht vorstellen will, von Kindern, die auf brutalste Weise sexuell misshandelt werden. Mehr als 2000 Dateien, die solche Szenen zeigen, hat ein Mann aus Lauingen auf dem Handy gehabt. Davon allein 101 Stunden Videomaterial, auf dem teilweise zu sehen ist, wie sich erwachsene Männer an Kindern und Jugendlichen vergehen. Richterin Gabriele Held spricht angesichts dessen von „extrem vielen Dateien“. Trotzdem entgeht der Mann gerade noch so einer Gefängnisstrafe.

