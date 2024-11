Überlegene Gäste bei Derbys in Holzheim und Glött

Dass der SV Holzheim zur Pause im Derby der Fußball-Kreisliga West gegen den FC Lauingen nur einem knappen 0:1-Rückstand hinterherlief, war Schlussmann Florian Hofmeister zu verdanken, der seine Mannen mit einigen Rettungstaten im Spiel hielt. Der Gastgeber leistete sich im Spielaufbau zu viele Fehlpässe. Fatjon Gashi schob schon nach 18 Minuten zur Führung der Mohrenstädter ein, die am Ende als 3:1-Sieger vom Platz gehen sollten. SVH-Trainer Thomas Weber reagierte zur Pause und brachte unter anderem Pascal Petermann, der mit seinem erstem Ballkontakt Holzheim zurück ins Spiel brachte: Er hob den Ball über FCL-Schlussmann Nimanaj zum Ausgleich ins Tor. Die Platzherren waren nun deutlich besser im Spiel und hatten bei einem Petermann-Kopfball an die Latte Pech. Fast im Gegenzug schoss Gashi die Lauinger wieder in Front – 1:2 (61.) Der SVH versuchte nochmals alles. Simon Buchholz scheiterte mit einem Distanzschuss am Gästekeeper. Als knapp 15 Minuten vor Spielende der eingewechselte Stefan Pertler auf der rechten Seite völlig freistehend den Ball bekam, traf er zur 1:3-Entscheidung. (bg).

SV Holzheim: Hofmeister; Peter, Ismajli, Pennacchia (55. Scheider), T. Allmis (78. N. Allmis), Miller, Granzer (46. Petermann), Dietrich (85. S. Allmis), Geißler (46. Buchholz), Rupp, Graf FC Lauingen: Nimanaj; Gere, Zengerle, Hummel, Marek (62. Lauft), Gashi (73. Klose), Grandel (82. Hander), Strak, Almuri, Gentner, Ruthkowski (58. Pertler) Tore: 0:1 Fatjon Gashi (18.), 1:1 Pascal Petermann (47.), 1:2 Fatjon Gashi (61.), 1:3 Stefan Pertler (75.) SR: Norbert Süss (TSV Ellgau) Zuschauer: 150

Kreisliga West

Glött – FC Gundelfingen II 0:3. Eine mehr als klare Angelegenheit war das Landkreisduell der SSV Glött gegen die U 23 des FC Gundelfingen. Die Gäste siegten am Ende völlig verdient mit 3:0. Die personell stark dezimierten und kriselnden Hausherren konnten zunächst noch kämpferisch dagegenhalten. Dies änderte aber auch nichts daran, dass die Grün-Weißen von Beginn an spielüberlegen die Partie kontrollierten. Nach einer halben Stunde lag dann verstärkt der Führungstreffer für die Gärtnerstädter in der Luft. Zunächst verpassten Nelkner und Sailer eine Doppelchance. Wenige Minuten später hielten die Lilien dem Druck des FCG nicht mehr stand: Christoph Wachs behielt im SSV-Strafraum den Überblick und versenkte die Kugel gekonnt über Heimkeeper Dennis Waidele hinweg ins lange Toreck (36.). Die Glötter ließen zwar zu keinem Zeitpunkt die Köpfe hängen, brachten aber offensiv erneut nichts Zählbares zustande. Auch nach dem Wechsel änderte sich nichts am Spielverlauf. In bester Torjägermanier sorgte Johannes Hauf nach einer Stunde für die Vorentscheidung – 0:2. Die Elf von FCG-Coach Peter Stegner ließ nicht nach und konnte in der 85. Minute sogar noch erhöhen. Der eingewechselte Rodrigo Pinto Pires überraschte Keeper Dennis Waidele mit einem Distanzschuss (85.). Es war der Schlusspunkt einer Partie zweier Mannschaften, deren Gegensätze momentan nicht größer sein könnten. (RÖB)

SSV Glött: D. Waidele; Brugger, E. Schneider, F. Bacherle, Schrettle, B. Waidele, Guggemos (70. Ostertag), Ehrenberg (75. Stehle), Wiedemann, Albano (62. Ansbacher), Stutzmüller FC Gundelfingen II: Karg; Schön, Smolka, Nelkner (74. Riedinger), Eberle, Krist (65. Groepper), Leimer, Cermak (46. Pinto Pires), Wachs (83. R. Schneider), N. Sailer (62. Scheu), Hauf Tore: 0:1 Christoph Wachs (36.), 0:2 Johannes Hauf (60.), 0:3 Rodrigo Pinto Pires (85.) SR: Arjan Plooij (VfL Zusamaltheim) Zuschauer: 135

Altenmünster klar überlegen

Burgau – Altenmünster 1:4. Als Dominik Bauer in Burgau mit seinem zweiten Treffer auf 4:0 für den SC Altenmünster erhöhte, war die Partie vorzeitig entschieden. Der Torschütze ließ sich danach auswechseln und sah von der Bank aus, wie eine bis dahin souverän geführte Partie seiner Mannschaft immer mehr verflachte. Die Burgauer kamen in Unterzahl (Gelb-Rot Bastan Burhan/45.) noch zum Ehrentreffer durch Enes Bastan, dem ein Missverständnis zwischen SCA-Torwart Jannis Fischer und Tim Gruber vorausging. Dies fiel allerdings nicht groß ins Gewicht, da zuvor Stefan Mayer per Freistoß (16.), Pascal Henne (17.) und Dominik Bauer (27.) teils sehenswert getroffen hatten. (her)

SC Altenmünster: Fischer; Gruber, Kirchberger, Pecher (84. Ganser), Kalkbrenner, Roth, P. Henne, Mayer, Bauer (58. Glenk/70. Kaifer), R. Henne, Wieland Tore: 0:1 Stefan Mayer (16.), 0:2 Pascal Henne (17.), 0:3/0:4 Dominik Bauer (27./57.), 1:4 Enes Bastan (65.) Gelb-Rot: Bastan Burhan (45./Burgau) SR: Steffen Brenner (SV Nähermemmingen-B.) Zuschauer: 120

Niederlage für Tabellenführer TG Lauingen

TG Lauingen – Scheppach 1:2. Eine unglückliche 1:2-Heimniederlage musste Tabellenführer Türk Gücü Lauingen quittieren. Nach torloser erster Halbzeit war Scheppach durch seine Torjäger Georghe-Daniel Azamfirei in Führung gegangen, die Venhar Neziri aber ausgleichen konnte. In der Schlussphase hatten die Gastgeber die bessere Chancen, kassierten aber in der Nachspielzeit noch das 1:2 durch Daniel Unger. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Dülger; Baki, Wiedenmann, Tufan, Er, Ellici, Enes Arslan, H. Kaya, Yüce, Askar, Neziri; Babur, S. Kaya, Cukur, Safak, Nuh Arslan, Bisgin, Tunc Tore: 0:1 Georghe-Daniel Azamfirei (58.), 1:1 Venhar Neziri (73.), 1:2 Daniel Unger (90.+4) SR: Philipp Ehrenreich (VfL Zusamaltheim) Zuschauer: xxx

Kreisliga Nord

Höchstädt – Reimlingen 1:5. Eine Nummer zu groß war Tabellenführer FSV Reimlingen im letzten Spiel 2024 für die Rothosen. Torjäger Dominik Kohnle und Sebastian Engel sorgten für den 0:2-Pausenstand. Erneut Konle nach einer Stunde sowie in der Endphase Stefan Mayer und wieder Engel legten nach. Den zwischenzeitlichen Höchstädter Ehrentreffer bei der klaren 1:5-Heimschlappe markierte Simon Stelzle. (dz)

SSV Höchstädt: Huber; Gritzuhn, N. Korittke, Weit, Stelzle, S. Wanek, Zecevic, Junginger, P. Wanek, Wurm, Bytyqi; Amachtal, Guber, Rettinger, L. Mayerle, Azouz, M. Mayerle Tore: 0:1 Dominik Kohnle (16.), 0:2 Sebastian Engel (37.), Dominik Kohnle (60.), 0:4 Stefan Mayer (82.), 1:4 Simon Stelzle (86.), 1:5 Sebastian Engel (90.+1) SR: Jonathan Maier (SV Neuburg/Kammel) Zuschauer: 100

Ehingen-O. – Alerheim 0:2. Mit Alerheim gastierte der erwartet schwere Gegner in Ehingen. Nur bei Torhüter Karl Kukula kann sich der SVEO bedanken, dass nicht schon in Durchgang eins die Messe gelesen war. Er vereitelte drei gute Chancen der überlegenen Gäste. In der 13. Minute war er gegen Benjamin Töpfer aber machtlos – 0:1. Ehingen gestaltete das Geschehen gegen Ende der ersten Halbzeit und nach dem Pausenpfiff offener, Chancen führten aber nicht zum Torerfolg. Besser machte es die SG Alerheim, als Spielertrainer Tobias Fuchsluger Mitte der zweiten Hälfte artistisch zum 0:2 traf. Auch in der Folgezeit kämpften die Ehinger aufopferungsvoll, jedoch wie schon so oft ohne das nötige Glück im Abschluss. (sveo)

SV Ehingen-Ortlfingen: Kukula; Reiser (66. Steppich), Birthelmer, Ostermeier, Aust, Behringer, Dennerlöhr, Deil, Leser, Meitinger, Sedlacek (70. Stettberger) Tore: 0:1 Benjamin Töpfer (13.), 0:2 Tobias Fuchsluger (76.) SR: Robert Kandemir (FV Bosporus Thannhausen) Zuschauer: 140