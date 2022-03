Landkreis Dillingen

vor 32 Min.

Ukraine-Krieg: Das Benzin ist schon teuer - folgen jetzt die Lebensmittel?

Plus Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas - doch was bedeutet das? Dass nun auch Hähnchen teurer werden und das der Hunger in der Welt zunimmt, sagt der Dillinger Kreisbauernverband.

Von Cordula Homann

Lebensmittel und Energie. Das müsse der Staat doch sicherstellen. Und die Landwirtschaft sei dazu in der Lage. Doch stattdessen steigen die Preise. Beim Sprit steht schon eine zwei vor dem Komma. Laut Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der beim Dillinger Landfrauenforum sprach, könnten Benzin und Diesel bald mehr als drei Euro kosten. Parallel dazu explodieren die Preise für Dünge-, Pflanzenschutz- und Futtermittel. Das trifft zu erst die Bäuerinnen und Bauern, aber dann...

