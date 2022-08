Landkreis Dillingen

Ukraine-Krieg: Sie wollen im Kreis Dillingen ein neues Leben anfangen

Die Familien Kachan, Haivoronski und Kondratiuk leben in Dillingen in einer Geflüchteten-WG.

Plus Am Anfang hatten sie noch Hoffnung, dass der Krieg nicht lange dauert. Doch nun müssen ukrainische Geflüchtete, die in den Kreis Dillingen gekommen sind, sich damit abfinden, dass sie erst mal nicht zurückkehren.

Von Christina Brummer

Unvorstellbar, schrecklich, verrückt: Mit diesen Worten beschreiben Geflüchtete ihren Eindruck der vergangenen sechs Monate. Am 24. Februar 2022 geschieht das, was ihrer aller Leben verändert hat. Russland attackiert die Ukraine. Vom einen auf den anderen Tag werden viele zu Fliehenden, Trauernden, Kämpfenden. 736 von ihnen sind im Kreis Dillingen untergekommen, die meisten davon in Privathäusern, Zimmern und Einliegerwohnungen. Eine von ihnen ist Kateryna Ochkivska. Sie lebt jetzt zusammen mit ihrem 15-jährigen Bruder bei den Karmanns in Frauenstetten. Bei einer Tasse Kaffee im Garten erzählt sie ihre Geschichte.

