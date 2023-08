Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Ulrich Lange zum Thema Heizen: "Auf dem Land ist die Verärgerung groß"

Wenn es nach dem Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange ginge, müsste in Hauptverkehrszeiten in Dillingen alle 30 Minuten ein Zug halten.

Plus Der CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange hält einen Halbstundentakt im Kreis Dillingen für möglich – wenn man viel Geld in die Hand nimmt. Interview an der Bahnsteigkante.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Herr Lange, sind Sie gut nach Dillingen gekommen?



Ulrich Lange: Ja, allerdings nicht mit dem Zug. Die Sitzungswochen in Berlin enden Mitte Juli und danach bin ich meist intensiv im Wahlkreis unterwegs, bevor ich selbst in den Urlaub gehe.

Was beschäftigt die Leute, die Sie getroffen haben, am meisten?



Lange: Keine Frage: das Thema Heizen. Auf dem Land ist die Verärgerung groß, dass plötzlich nicht mehr mit Holz geheizt werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen