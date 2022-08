Umweltminister Glauber zeichnet Dillinger Arbeitskreis "Eulen" aus

Die Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Dillingen wird mit dem Bayerischen Biodiversitätspreis geehrt. Der 3. Preis bringt 1000 Euro.

Umweltminister Thorsten Glauber hat den Bayerischen Biodiversitätspreis „Natur Vielfalt Bayern“ 2022 verliehen. Der Arbeitskreis „Eulen“ der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Dillingen hatte sich an dem Wettbewerb beteiligt und darf sich über den 3. Preis freuen.

Glauber: "Sie alle bewahren unseren Naturschatz."

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber betonte bei der Preisverleihung im Schloss Thurn in Heroldsbach: "Der Biodiversitätspreis Natur Vielfalt Bayern stärkt das Bewusstsein für Arten- und Lebensraumvielfalt und das ehrenamtliche Engagement. Mit dem 7. Biodiversitätspreis würdigen wir in diesem Jahr Personen und Institutionen, die sich vor Ort in herausragender Weise für die Spezialisten der Nacht einsetzen." Und weiter fuhr der Minister fort: "Sie alle rücken Eulen, Fledermäuse, Nachtfalter und Co. ins Rampenlicht. Die spannenden Bewerbungen für den Bayerischen Biodiversitätspreis zeigen: Wir haben Menschen vor Ort, die sich mit Herz und Hand um unsere Tiere der Nacht kümmern. Ob in Naturschutzverbänden, Vereinen, Kommunen oder als Einzelpersonen: Sie alle bewahren unseren Naturschatz." Die Preisträger der mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Auszeichnung leisten mit ihren Projekten laut Pressemitteilung einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität in Bayern.

Arbeitskreisleiterin Hoedt: "Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung"

Einen der dritten Preise, die mit 1000 Euro dotiert sind, konnten Heike Hoedt (Leiterin des Arbeitskreises „Eulen“) und Petra Semet (Geschäftsstellenleitung der Kreisgruppe Dillingen) für den Arbeitskreis Eulenschutz entgegennehmen. Glauber würdigte die Arbeit der Dillinger als „Best Practice Project“. „Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung“, betont Heike Hoedt: „Aufbauend auf der großartigen Arbeit von Georg Stoll aus Wittislingen, der über 30 Jahre die Schleiereulenpopulation über unseren Landkreis hinaus gefördert hat, haben wir weitere Aktivitätsfelder dazu genommen und zählen auf 30 Aktive in unserem Arbeitskreis.“ Das neueste Projekt des Arbeitskreises ist der Eulen-Livestream. „Spannende Momente aus dem Leben der Eulen machen wir so für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Da dies mit laufenden Kosten verbunden ist, können wir das Preisgeld gut einsetzen“, erklärt die Eulenschützerin. Jeder kann die Eulen mit ihren fünf Jungen über diesen Link beobachten. (AZ)

