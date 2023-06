Unachtsame Autofahrer bauen Unfälle

Nachdem ein Autofahrer in Dillingen einen anderen Wagen übersehen hat, ist er einfach weitergefahren. In Wertingen kam es zu einem Unfall mit einem Kleintransporter.

Zwei Autounfälle haben sich am Donnerstag in Wertingen und Dillingen ereignet. Ein 38-Jähriger in seinem Smart hat am Donnerstag gegen 12.10 Uhr einen an der Einmündung der Altheimer Straße auf die Große Allee wartenden VW übersehen. Der Fahrer prallte der Polizei zufolge auf die Heckstoßstange. Anstatt anzuhalten, fuhr die Unfallverursacherin weiter und meldete den Unfall erst eine Stunde später bei den Beamten. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. In Wertingen kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Auffahrunfall am großen Kreisverkehr an der Staatsstraße 2033. Hierbei übersah ein 61-jähriger VW-Fahrer einen vor ihm abbremsenden Kleintransporter und fuhr auf das Heck auf. Es entstand ein Schaden von a2000 Euro. (AZ)