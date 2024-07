Unachtsamkeit und Fahrfehler: Mehrere Unfälle in Dillingen und Umgebung

In der Dillinger Lessingstraße wollte am Freitag, 19. Juli, eine 64-Jährige aus ihrer Garage auf die Straße fahren. Gleichzeitig befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto die Lessingstraße in Richtung Schwabenweg. Dabei übersah die Ausparkende laut Polizeiinformationen das Auto des 46-Jährigen und fuhr ihm in die linke Fahrzeugseite. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die 64-Jährige wurde verwarnt.

Ebenfalls am Freitag war ein 88-Jähriger mit seinem Auto gegen 12 Uhr auf der Lauinger Straße von Weisingen in Richtung Lauingen unterwegs. Hierbei kam ihm ein 34-Jähriger mit einem Auto entgegen. Einer der beiden Fahrzeugführer geriet mit seiner linken Fahrzeugseite auf die Gegenfahrspur, wodurch sich die jeweils linken Außenspiegel berührten und dabei beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 2000 Euro geschätzt.

82-Jährige rutscht vom Gaspedal: Unfall in Lauingen

Unverletzt blieb glücklicherweise eine 82-Jährigem die mit ihrem Auto am Freitag in der Lauinger Donaustraße rückwärts einparken wollte. Dabei rutschte sie laut Polizei vom Gaspedal und stieß mit ihrem Fahrzeugheck gegen eine Hauswand, wobei auch ein Regenfallrohr beschädigt wurde. Zudem streifte sie einen ebenfalls dort geparkten Pkw. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)