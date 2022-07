Unbekannte beschädigen Fahrzeuge und flüchten - Polizei bittet um Hinweise

In Lauingen und Höchstädt meldet die Polizei mehrere Unfallfluchten nachdem Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Beamten bitten um Hinweise.

Mehre Unfallfluchten haben sich die vergangenen Tage im Landkreis Dillingen ereignet. Einen Schaden von etwa 500 Euro verursachte ein bisher unbekannte Person in einem weißen Wohnmobil am Sonntag gegen 12.10 Uhr auf der Kreisstraße DLG 7 zwischen dem Lauinger Ortsteil Frauenriedhausen und Wittislingen. Der bisher unbekannte Lenker des Campingfahrzeugs touchierte der Polizei zufolge den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden braunen VW-Busses, der von einer 54-Jährigen gesteuert wurde. Anschließend fuhr die unbekannte Person weiter in Richtung Wittislingen, ohne Informationen zur Art seiner Beteiligung und zur Identität seiner Person zuzulassen.

Unfallflucht in Höchstädt - Polizei bittet um Hinweise

Ein weiterer Fall von Unfallflucht ereignete sich in Höchstädt im Zeitraum von Samstag, 14.24 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr. Auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Straße „An der Bahn“ beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugfahrer einen abgestellten weißen Audi R 8 an der rechten hinteren Stoßstange und an der dazugehörigen Auspuffblende. Anstatt sich um eine gesetzliche Pflicht zu kümmern, beging der unbekannte Unfallverursacher Fahrerflucht. Am Audi entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon: 09071/560.

