Unfälle, Diebstähle: Der Bericht der Dillinger Polizei vom Donnerstag

Bei einem Unfall in Buttenwiesen entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro. In Gundelfingen prallte ein E-Bike-Fahrer gegen einen Autotür...

Zahlreiche Unfälle meldet die Dillinger Polizei am Donnerstag. In Buttenwiesen prallten am Mittwoch um 16.10 Uhr zwei Autos zusammen. Beide mussten danach abgeschleppt werden. Zuvor wollte eine 52-Jährige mit ihrem Wagen von der Kreisstraße DLG 23 von Lauterbach aus kommend nach links in Richtung Blindheim abbiegen.

Autos stoßen in Wertingen zusammen

Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 60-Jährigen. Bei dem Zusammenprall der Autos verletzte sich der Mann am Arm. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

In Wertingen übersah eine 78-Jährige um 10 Uhr beim Einbiegen von der Staatsstraße 2027 auf die Staatsstraße 2033, dass der Wagen vor ihr hielt. Sie prallte mit ihrem Auto auf das Heck des anderen Autos. Dabei entstand ein Schaden von 1000 Euro.

E-Bike-Fahrer prallt gegen Autotür

In Gundelfingen hat am Donnerstag um 15.10 Uhr ein 43-Jähriger seinen Wagen in der Bächinger Straße abgestellt. Wie die Polizei weiter mitteilte, öffnete der Mann dann die Autotür, ohne auf den laufenden Verkehr zu achten. Dabei übersah er einen 70 Jahre alten E-Bike-Fahrer. Dieser konnte nicht rechtzeitig ausweichen und prallte gegen die geöffnete Tür. Der Radler blieb unverletzt, an E-Bike und Autotür entstand ein Sachschaden von rund 1600 Euro.

In Lauingen hat die Polizei um 9.45 Uhr einen 32-jährigen Mann kontrolliert. Der war auf einem Elektroroller in der Dillinger Straße unterwegs. Weil der Roller aber nicht versichert war, stellte die Polizei ihn sicher.

Lesen Sie dazu auch

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für diverse Unfallfluchten. So wurde am Dienstag zwischen 12 und 12.30 Uhr ein Toyota Auris, der in der Köngistraße stand, im Bereich der hinteren linken Stoßstange angefahren und beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Außerdem haben Unbekannte aus einem Rohbau im Lauinger Marzahner Ring zwischen dem 13. April und vergangenem Mittwoch mehrere Solarzellen und einem Elektronikanschlussschrank entwendet. Der Wert der Gegenstände wird mit etwa 2660 Euro angegeben.

Unklar ist auch, wer am Mittwoch zwischen 19 und 22 Uhr zwei Autos beschädigte, die an der Deisenhofer Straße vor der Höchstädter Berufsschule abgestellt waren. Die Polizei geht davon aus, dass jemand über die Motorhaube eines Opel Corsa und eines Ford Focus gelaufen ist und so einen Schaden von rund 1300 Euro angerichtet hat.

Offensichtlich haben Unbekannte auch versucht, die Tür zu einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses am Dillinger Hafenmarkt einzutreten. Die Polizei fand auch Hebelspuren. Der Einbruchsversuch soll sich zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 20 Uhr ereignet haben. Hinter der Tür im Erdgeschoss des Hauses verbirgt sich ein Abstellraum. Die Unbekannten gelagen nicht hinein, richteten aber einen Schaden von 200 Euro an.

Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/56-0 um Hinweise. (pol)