Unfälle im Landkreis Dillingen erreichen 2021 neuen Höchstwert

Plus Ein Drittel der tödlichen Unfälle in der Region Nordschwaben passierten im Landkreis Dillingen. Welche Gründe die Polizei für den deutlichen Anstieg sieht.

Von Annemarie Rencken

So oft krachte es in den vergangenen zehn Jahren auf den Straßen in Dillingen nie: 2021 hat die Polizei 2367 Verkehrsunfälle gezählt. Ein neuer Höchststand, der nicht nur den des ersten Pandemiejahrs 2020 um 261 Unfälle deutlich übertrifft. Es waren auch 26 mehr als die 2341, die sich im Jahr 2019 ereigneten. Generell steigen die Dillinger Unfallzahlen seit 2012 recht konstant.

