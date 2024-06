Unfälle im Landkreis Dillingen: Verletzte und mehr als 60.000 Euro Schaden

Eine 39-Jährige überholt bei Bissingen, ein 41-Jähriger weiter vorn übersieht sie. Es kommt zum Unfall. Bei Dillingen führt ein Abkommen von der Straße zu 60.000 Euro Schaden.

Am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr befuhr die 39-jährige Fahrerin eines Mini die Kreisstraße in Richtung Bissingen. Beim Überholen einer Fahrzeugkolonne scherte ein vorausfahrender 41-jähriger Audi-Fahrer ebenfalls zum Überholen aus. Beim darauffolgenden Ausweichmanöver steuerte die 39-Jährige gegen eine Leitplanke. Ihr Wagen prallte anschließend gegen den Lastkraftwagen eines 50-Jährigen. Die 39-Jährige erlitt einen Schock und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Insgesamt entstand Unfallschaden von rund 6.000 Euro. Der Mini musste abgeschleppt werden.

Auf der B16 zwischen den Dillinger Stadtteilen Donaualtheim und Steinheim krachte es am Donnerstagnachmittag. Gegen 14.40 Uhr kam der 30-jährige Fahrer eines Mercedes aus bisher unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im Grünstreifen. Er erlitt bis dato noch unklare innere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, rund 60.000 Euro. Für die Maßnahmen vor Ort waren die freiwilligen Feuerwehren Dillingen und Schretzheim. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun die näheren Umstände zum Unfallhergang. (AZ)