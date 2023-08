Unfall-Bilanz: hohe Sachschäden und eine Verletzte

Bei einem Unfall in Bissingen hat sich eine Frau verletzt. Es ist nicht der einzige Unfall, der an diesem Tag im Kreis Dillingen passiert ist.

Die Polizei meldet in ihrem Bericht mehrere Unfälle, die sich an einem Tag im Kreis Dillingen ereignet haben. So etwa am Mittwochabend gegen 18 Uhr in Wertingen. Ein 35-jähriger Fahrer hat beim Einfahren von der Staatsstraße 2033 auf die Zusmarshauser Straße einen vor ihm fahrenden Pkw übersehen, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Dabei prallte der Mann mit seinem Auto auf das Heck des Pkws. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Auch in Aislingen kracht es

Kurz darauf, gegen 18.30 Uhr, übersah ein 41-jähriger Fahrer, der die Staatsstraße 2212 bei Thalheim überqueren wollte, eine vorfahrtsberechtigte 65-jährige Fahrerin. Dabei prallte der Mann in die Beifahrerseite der Frau. Die 65-jährige Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 23 Uhr in der Aislinger Straße. Dort war ein 28-jähriger Fahrer aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Pkw geprallt. An den beiden Pkws entstanden Sachschäden in Höhe von rund 9000 Euro. (AZ)