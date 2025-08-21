Unfall in Steinheim: Zug entgleist auf Strecke zwischen Donauwörth und Dillingen

Auf der Zugstrecke zwischen Donauwörth und Dillingen ist es am Donnerstagnachmittag in Steinheim zu einem Unfall gekommen. Nach derzeitigen Informationen unserer Redaktion blieb der Anhänger eines Lastwagens auf den Gleisen stehen. Ein Zug mit rund 100 Fahrgästen rammte diesen und entgleiste daraufhin. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Polizei und THW sind im Einsatz. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die Gegend zu umfahren. Für die Fahrgäste stehen Busse bereit.

Dieser Artikel wird aktualisiert.