Unfallfluchten im Landkreis Dillingen werden immer mehr

Die Polizei Dillingen sucht erneut in zwei Fällen dringend Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwoch wischen 12 und 19 Uhr einen blauen Renault Megane, der auf einem Parkplatz in der Dillinger Straße in Lauingen abgestellt war, beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichtennachzukommen und beging Fahrerflucht. Am Renault wurde die Heckstoßstange beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Höhe Kloster Medingen in Mödingen

Einen Schaden von circa 200 Euro verursachte ein bisher unbekannter Fahrer eines Anhängergespanns am Donnerstag gegen 16.15 Uhr auf der Kreisstraße DLG 18 auf Höhe Kloster Maria Medingen bei Mödingen. Eine 33-jährige BMW Fahrerin war dort in Richtung Bergheim unterwegs. Sie musste dem entgegenkommenden Fahrer des Anhängergespanns nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, da dieser den Kurvenbereich geschnitten hatte.

Die 33-Jährige kollidierte mit dem rechten Außenspiegel ihres Wagens mit einem Straßenleitpfosten. Der Außenspiegel wurde dabei beschädigt. Der Unbekannte fuhr dessen unbeeindruckt weiter in Richtung Kreisstraße DLG 4 und beging Verkehrsunfallflucht, so die Polizei. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

