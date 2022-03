Unfallfluchten im Landkreis Dillingen werden immer mehr

Die Polizei Dillingen meldet mehrere Vorfälle und sucht dringend Zeugen.

Einen Schaden von ungefähr 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, in Lauingen. Der Unbekannte stieß mit seinem Fahrzeug in der Bahnhofstraße vermutlich rückwärts gegen ein Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher kam seinen gesetzlichen Verpflichtungen nicht nach und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile vom mutmaßlichen Verursacherfahrzeug aufgefunden werden. Für weitere Ermittlungen wurde die Verkehrsunfallfluchtfahndung der Verkehrspolizei Donauwörth mit eingebunden.

2000 Euro Schaden am BMW

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte sich in Lauingen ein Fall von Unfallflucht ereignet gehabt. In diesem Zeitraum wurde ein schwarzer BMW X 3 mit Münchener Kennzeichen, der in der Imhofstraße geparkt war, von einem Unbekannten angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Am BMW entstand Unfallschaden von circa 2.000 Euro.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Donnerstag zwischen 8.55 und 9.25 Uhr gegen einen roten Opel Corsa, der im Oberen Quellweg in Dillingen am linken Fahrbahnrand in Richtung Thaddäus-Hornung-Weg geparkt war. Am Opel zerbarst die Frontwindschutzscheibe rechtsseitig und die rechte A-Säule wurde eingedrückt. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro, so die Polizei. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in allen drei Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

