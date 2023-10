Unfallfluchten und Sachbeschädigung: Polizei ermittelt in mehreren Fällen

An mehreren Orten im Kreis Dillingen ereignen sich im Laufe des Monats Unfallfluchten. Manche werden erst jetzt angezeigt.

Die Polizei Dillingen und die Polizei Wertingen haben kürzlich mehrere Fälle von Unfallflucht und Sachbeschädigung aufgenommen und bitten um Mithilfe.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in Lauingen einen über Nacht vom Mittwoch, 25. Oktober, 17 Uhr auf den darauffolgenden Tag um 6.30 Uhr abgestellten weißen BMW 320 D, der im Eduard-Jäger-Weg stand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Am BMW wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Auch in Dillingen hat ein Unfallverursacher wohl das Weite gesucht: Im Nachgang zeigte ein Autofahrer am Donnerstagvormittag eine Verkehrsunfallflucht an, die sich bereits am Donnerstag, 12. Oktober, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr in der Kapuzinerstraße im Bereich der Großen Kreuzung ereignete. Dort fuhr ein Unbekannter gegen einen geparkten schwarzen Ford Tourneo Connect und beschädigte das Fahrzeugheck und die linke hintere Seite des Wagens, an dem Unfallschaden von rund 2000 Euro entstand. Auch hier türmte der Unbekannte vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zaun und Autos werden von Unbekannten beschädigt

Im Zeitraum vom Montag, 16. Oktober, 12 Uhr, bis zum 26. Oktober, 12.30 Uhr, hat ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Pfosten eines Gartenzauns in der Hofmarkstraße im Lauinger Ortsteil Veitriedhausen beschädigt. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ist der Unbekannte geflohen und beging Fahrerflucht. Er hinterließ einen Schaden von etwa 200 Euro am Zaun.

Bisher unbekannte Täter haben mutwillig die linke hintere Fahrzeugtür eines weißen Fiat Panda zerkratzt, der am Mittwoch, 25. Oktober zwischen 9 und 12.25 Uhr an mehreren Standorten im Dillinger Stadtgebiet abgestellt war. Sie richteten einen Schaden von rund 1000 Euro an.

Kollision mit Außenspiegel bei Laugna

Am Donnerstag, 26. Oktober war eine 19-jährige Frau mit ihrem Toyota gegen 19.15 Uhr auf der Wertinger Straße im Ortsteil Bocksberg von Laugna in Richtung Emersacker unterwegs. Ein entgegenkommendes Auto, das sie als dunkel und ähnlich wie einem Seat Leon beschrieb, kam nach einer Verkehrsinsel auf ihre Fahrbahn. Der linke Teil des Fahrzeugs kollidierte mit dem linken Außenspiegel des Toyotas. Dabei entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Die PI Dillingen und die Polizeistation Wertingen bitten um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 09071/56-0 oder 08272/9951-0. (AZ)